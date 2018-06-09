Гуманитарный груз из Карелии направляется в Донбасс 

Более семи тонн продуктов отправлены сегодня в детские дома Донецка.
9 июня машина с гуманитарной помощью в очередной раз выехала из Петрозаводска в Донецк. Продукты питания предназначены для шести детских домов Донецкой народной республики, сообщает пресс-служба правительства Карелии.
Продукты собрали активисты Гуманитарного фонда Карелии «Содействие». Как сообщил президент фонда Олег Мазур, в Донецкую республику доставят крупы, тушенку, консервы, масло, молоко, сгущенку, минеральную воду, печенье, конфеты.
Машина везет семь с половиной тонн продуктов для шести детских домов. Это самое необходимое на сегодняшний день. Спасибо тем, кто помог,
− сказал Олег Мазур.
Автомобиль МАЗ, как и часть продуктов, предоставил молокозавод «Славмо». В ДНР отправилась продукция и других карельских предприятий.
По материалам: ptzgovorit.ru