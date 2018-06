Как удивить свою подругу и не получить по лицу

Практически все долгие отношения проходят несколько стадий, которые сменяют друг друга незаметно. Сначала вас переполняет страсть и вы придаетесь сексу не только дома, но и где получится: в баре, кинотеатре, переулке, автобусе… Затем секс превращается в рутину, чисто для поддержания отношений и удовлетворения физиологии. Но самая ужасная стадия называется «У меня там бутерброд в микроволновке, так что давай по-быстрому». Чтобы такого не случилось, удиви ее и себя — сделай сексуальную жизнь увлекательной и разнообразной. Например, с помощью секс-игрушек.

Tiger G5 Как всем нам известно, цвет страсти — красный. А кто ассоциируется с животным, обладающим необузданными инстинктами? Правильно, тигр. Конечно, было бы забавно, если бы ты подарил своей девушке полосатого хищника, покрашенного в красный цвет, но она вряд ли оценит. Будет еще хуже, если тигр перейдет на ее сторону. Поэтому лучше закажи ей вибратор Tiger G5. В длину — 21.7 см, в диаметре — 4 см, это действительно зверь среди секс-игрушек! Вибрирующие рельефные полоски по всей длине помогут твоей подруге достичь небывалого оргазма — яростно и бесшумно. Загнутая форма поможет ей точнее найти наиболее чувственные зоны, а 12 программ вибрации позволят контролировать волны удовольствия. Tiger G5 имеет водонепроницаемый корпус, что не только облегчит мытье, но и позволит взять его с собой в ванну. Приятным бонусом в комплект входят Click'N'Charge и USB-Magnetic Plug, что упрощает ежедневную (а может, и чаще) зарядку «красного тигра».

Little Rooster

Это устройство предназначено для того, чтобы утро твоей подруги начиналось с приятной неги, разливающейся по всему телу, а не с мыслей о суициде. Little Rooster — это вибратор для клитора с установленным будильником. Ничего сложного нет: выбираешь один из 30 режимов вибрации, устанавливаешь время для пробуждения, прикрепляешь к трусикам (благодаря специальной форме он практически не чувствуется), и все: девушку с утра разбудит нарастающее удовольствие, и она точно не вспомнит твои странные переписки «с сестрой».

Deluxe Position Master with Cuffs

Хочется попробовать в сексе разные позы, но не хватает навыков, гибкости или один из вас не получает удовольствия из-за неудобства? Надувной набор для фиксации Deluxe Position Master with Cuffs вам в помощь! Надувная подушка из качественного винила легко надувается и сдувается, имеет полую сердцевину для установки фиксирующих ремней. А благодаря клиновидной форме твоей подруге будет максимально удобно, как бы ты ее ни зафиксировал. Так что она не только не сможет убежать и сопротивляться, но и вряд ли захочет. На ремешке есть пряжка и пластиковый зажим, чтобы сбежать было невозможно, — это должно добавить пикантности. Для усиления эффекта беспомощности в комплект входят наручники, которые оснащены быстросъемными рычагами. Только не говори ей об этом и демонстративно выброси ключи в окно — пусть немного понервничает. После сексуальных игр можешь с легкостью сдуть подушку, аккуратно сложить или даже оставить на видном месте — будет сложно определить ее предназначение. Deluxe Position Master with Cuffs подходит для пар, у которых хорошо развита фантазия или которые просто хотят получить новые ощущения и эмоции в сексе без специальных игрушек. А при заказе от 1000 руб с сайта sex-shop-intim.ru ты получишь скидку 30% если введешь промо-код «BB30».

Leila Odeco

Сейчас существует великое множество вибромассажеров: с дистанционным управлением, программируемые, синхронизирующиеся со смартфоном, реагирующие на звук. И их вариативность только увеличивается! Но если твоя подруга в порыве экстаза выбрасывает пульт от своего «дружка» или просто не в силах с ним разобраться, Leila Odeco — то, что ей нужно. Этот вибратор имеет форму яйца, силиконовое покрытие которого скрывает в себе датчик давления, позволяющий изменять силу вибрации простым сжиманием мышц. Да, теперь она будет получать удовольствие, когда тренирует вагинальные мышцы для лучших ощущений во время секса! А благодаря довольно низкому уровню громкости (до 49 дБ), она может получать оргазм где угодно. Виброяйцо Leila Odeco отлично подойдет любой девушке, которая любит совмещать приятное с полезным.

Sqweel Go Такая вот карманная игрушка имеет вращающееся колесо с 10 нежными язычками, которые будут работать в одном из 6 имеющихся режимов. Можно изменять интенсивность вращения, силу нажима, угол соприкосновения, что позволяет управлять уровнем удовольствия для достижения мощного оргазма. Но использовать такую игрушку можно не только в качестве замены оральным ласкам. Язычки Sqweel Go способны стимулировать не только эротические зоны подруги — ты и сам можешь поразвлечься. За опасность прибора можно не переживать: корпус выполнен из непористого пластика, язычки — из медицинского силикона. Даже запаха игрушка не имеет! Водонепроницаемость Sqweel Go позволяет развлекаться в ванной, да и, несмотря на сложную конструкцию, аппарат довольно легко моется. Такая игрушка будет отличным подспорьем, если ты не обладаешь необходимыми «языковыми навыками» или просто устал.