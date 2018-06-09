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Росконтроль рассказал об итогах проверки качества трески
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Росконтроль рассказал об итогах проверки качества трески 

RT на русском 40 минут назад
Фото: RT на русском
Было исследовано филе, произведённое пятью фирмами, в том числе из Мурманска, Североморска и Москвы.
В одном из образцов было найдено на 96% больше глазури, чем написано на упаковке, в другом — на 76%.
Два продукта специалисты забраковали из-за превышения показателя микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой.
«Бактерии группы кишечной палочки ни в одном из образцов не обнаружены. Содержание токсичных элементов находится в допустимых пределах», — отметил Росконтроль.
Ранее руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал, как определить фальсифицированный российский сыр.
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