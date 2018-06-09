Росконтроль рассказал об итогах проверки качества трески

Было исследовано филе, произведённое пятью фирмами, в том числе из Мурманска, Североморска и Москвы.

В одном из образцов было найдено на 96% больше глазури, чем написано на упаковке, в другом — на 76%.

Два продукта специалисты забраковали из-за превышения показателя микробной обсеменённости мезофильной микрофлорой.

«Бактерии группы кишечной палочки ни в одном из образцов не обнаружены. Содержание токсичных элементов находится в допустимых пределах», — отметил Росконтроль.

Ранее руководитель экспертного направления Росконтроля Андрей Мосов в беседе с НСН рассказал, как определить фальсифицированный российский сыр.