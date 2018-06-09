Вся правда о владении онлайн-бизнесом, которую вам никто не скажет

Продолжительность вашего рабочего дня будет далеко не гламурной

Вы наверняка об этом слышали, но не знаете, что это значит, пока не почувствовали на собственной шкуре.

Угадайте, в какой день недели я работаю больше всего? По пятницам. Всегда по пятницам. Чаще всего я работаю в этот день до полуночи, а все потому что:

Я ни в коем случае не занимаюсь делами в выходные.

Мой список дел никогда не заканчивается.

Мне нравится проводить выходные, ни о чем не беспокоясь. Я не хочу нервничать из-за недоделанного проекта или какой-то недостигнутой цели, поэтому стараюсь сделать все за вечер пятницы. Я могу запросто засидеться ночью за работой. Даже этот текст я пишу в пятницу — на часах 23:13, а у меня еще полно дел.

В самый неподходящий момент все пойдет не так Только завели онлайн-бизнес? Нет ни копейки? Пожалуй, самое время сгореть вашему жесткому диску!

Именно это со мной и случилось. Буквально через неделю после того, как я решила полностью заняться собственным бизнесом (это было в октябре 2016 года), мой ноутбук, которому было уже шесть лет, решил послать меня и сжечь свой жесткий диск до хрустящей корочки.

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В итоге мне пришлось купить новый, потому что надо было как-то управлять бизнесом. Я взяла кредит, чтобы оплатить покупку, но это было лучше, чем если бы я потратилась на новый ноутбук. После того как я забрала ноутбук из сервисного центра, выяснилось, что испортился и Wi-Fi приемник. Пришлось купить Wi-Fi-усилитель, подключаемый через USB.

В лучшем случае у вас не будет зарплаты целый год По статистике 90% всех стартапов проваливается. Большинство из оставшихся 10% достигают прибыльности только через один-два года. Это правда, можете погуглить.

Вспомните свою бедность в студенческие годы. Честно говоря, когда вы занимаетесь своим бизнесом, вы оказываетесь примерно в таком же положении.

Я начала зарабатывать на своем бизнесе гораздо раньше, чем большинство стартаперов и фрилансеров. Окружающие удивлялись, а я была в шоке. Но все равно реальная зарплата появилась у меня только через 7 месяцев работы. До этого я переводила себе средства с корпоративного счета, только когда нужно было срочно оплачивать счета.

Но есть и хорошие новости: если вы недавно закончили учебу и собираетесь искать стабильный заработок, то у вас есть идеальный шанс, чтобы открыть собственный бизнес. Самое время научиться экономить. Этот навык очень пригодится вам в будущем.

Ваши знакомые не будут понимать, чем вы занимаетесь

Точнее, они не увидят в вашем занятии достойного начала бизнеса. Такое случалось с самыми лучшими из нас — недопонимание со стороны родителей, друзей, близких и так далее.

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Ведение онлайн-бизнеса — не такая уж новая идея (она стабильно развивается в последние 15 лет и резко набрала обороты за прошедшие пять). Но она до сих пор полностью не устоялась — поколение бэби-бумеров и люди постарше все еще не понимают, что это такое. Да даже большинство миллениалов недоумевает, как можно полноценно зарабатывать себе на жизнь, сидя дома на диване.

Что бы кто ни говорил, вы должны понимать, что ваш бизнес вполне реальный. Если вы будете усердно работать и дадите своему рынку именно то, что нужно, вы сможете доказать сомневающимся, что они не правы.

Ваше здоровье подвергнется суровому испытанию

Срочные новости: здоровье важнее всего. Скорее всего, вы начнете вести бизнес в одиночку. Что будет, если вы заболеете? Верно — встанет весь ваш бизнес и от этого пострадают ваши клиенты и многие другие.

Но еще пострадаете вы сами. Долгие рабочие часы будут изнурительными. В конце дня вам будет трудно расслабить мозг, потому что в голове будут роиться тысячи мыслей. Из-за стресса у вас будет копиться напряжение в шее и плечах. А еще всегда будет риск получить адреналиновую усталость — этим научным термином называют знакомое всем предпринимателям состояние перегорания.

Что же делать? Нужно думать в первую очередь о себе, но это проще сказать, чем сделать. Помните, что состояние вашего здоровья отражается на качестве работы.

А еще если вы будете заботиться о себе, вы будете чувствовать себя счастливее. Так что не забудьте про регулярные тренировки. Не пропускайте обед из-за какого-то дела, которое нужно доделать ради клиента. Если утром вы проснулись усталыми, ложитесь снова спать. Позвольте себе потратиться на ежемесячный массаж. Или периодически берите на неделе выходной. Если вы не будете всего этого делать, то повредите себе и своему бизнесу.

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Некоторые из этих истин довольно неприятны, но я бы все равно не променяла свое дело на что-то другое. Потому что собственный бизнес дает не сравнимую ни с чем свободу, которую я ценю.

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