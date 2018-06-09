Ещё
Новые поставщики привезут свою продукцию на региональную ярмарку
Далее:
Читайте также:
Ещё
Без стыда: Беркова в экстремальном платье
Без стыда: Беркова в экстремальном платье

Новые поставщики привезут свою продукцию на региональную ярмарку 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное примет новых поставщиков уже в понедельник, 11 июня. На прилавках рынка появятся продукты из Республик Дагестан и Беларусь.
Жители смогут приобрести свежее мясо животных и птиц, молочные продукты, крупы и другую сельскохозяйственную продукцию.
— Сейчас все больше наших жителей идут именно на ярмарки, нежели в магазины, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова, — Продукты здесь не импортные, свежие, качественные.
Купить сельхозпродукцию у фермеров из Дагестана и Беларуси можно будет до 17 июня. Далее их сменят поставщики из Курской и Тамбовской областей.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
Школа «Орехвардс» заработала в Клубной системе День России в «Царицыне» отметят песнями и танцами Попробовать себя в роли модельеров смогут юные гости «Царицына»
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Без стыда: Беркова в экстремальном платье9
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только3
Истинные лица знаменитостей
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц2
«Вот так мы и жили, на две семьи»9
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение