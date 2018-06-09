Новые поставщики привезут свою продукцию на региональную ярмарку

Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное примет новых поставщиков уже в понедельник, 11 июня. На прилавках рынка появятся продукты из Республик Дагестан и Беларусь.

Жители смогут приобрести свежее мясо животных и птиц, молочные продукты, крупы и другую сельскохозяйственную продукцию.

— Сейчас все больше наших жителей идут именно на ярмарки, нежели в магазины, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова, — Продукты здесь не импортные, свежие, качественные.

Купить сельхозпродукцию у фермеров из Дагестана и Беларуси можно будет до 17 июня. Далее их сменят поставщики из Курской и Тамбовской областей.