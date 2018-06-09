Похожи? Наталья Орейро нашла двойника мужа в Москве

Наталья Орейро (41) — любимица миллионов россиян еще со времен «Дикого ангела». И, как стало известно, даже муж похожий на супруга актрисы Рикардо Мольо (60) в нашей стране тоже есть. И он, кстати, певец.

https://www.youtube.com/watch?v=VQJ3K7exCaM

Журналисты заметили, что муж актрисы Натальи Орейро оказался очень похож на экс-солиста группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина (46). Актриса была поражена такому сходству и потребовала фотографию Костюшкина, чтобы показать супругу.

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Самого Стаса эта ситуация тоже позабавила. Правда, он так и не определился, кем хочет себя считать — русским мужем Орейро или потерянным братом Рикардо Мольо.

Так или иначе, встретиться с «русским мужем» Наталья не захотела. Как оказалось, ее настоящий супруг очень ревнив. Вряд ли ему бы понравилось, что Орейро в России, куда она и так приезжает очень часто, проводит время с его двойником.

«Он очень ревнив, — рассказывала Наталья в интервью Первому каналу. — А я — нет. Но мне проще, он же просто играет на гитаре, ему не нужно целоваться со всякими там перед камерой…»

https://www.youtube.com/watch?v=WiahN6l6yGs

Напомним, недавно певица и актриса посетила столицу, чтобы открыть пресс-центр Чемпионата мира по футболу и представить свою новую песню United By Love, записанную специально для Чемпионата. А еще Наталья призналась, что будет болеть за нашу сборную, хотя и понимает, что футболисты не так хорошо подготовлены. А фавориты Натальи — сборные Аргентины и Уругвая. Орейро даже собирается посетить матч «Россия — Уругвай», который пройдет в Самаре.

https://www.youtube.com/watch?v=qXGkWDrNNls

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