«Стас без ботокса»: в сети обсуждают сходство мужа Наталии Орейро с Костюшкиным

На днях в Россию прилетела звезда популярного в 90-е годы сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро. За время своего визита артистка не только успела снять новый видеоклип и открыть пресс-центр Чемпионата мира по футболу 2018 своей тематической композицией «Объединенные любовью», но и дать ряд интервью.

Во время одной из бесед с журналистами кто-то показал Наталии фотографию бывшего участника дуэта «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Снимок произвел на певицу невероятно сильное впечатление, ведь российский музыкант очень похож на ее супруга Рикардо Мольо. Забавное сходство двух мужчин, которые к тому же еще и оба посвятили жизнь музыке, не могло остаться без внимания интернет-пользователей и шутливые кадры Наталии и мужем тут же распространились по социальным сетям. Забавно, но большинство комментаторов были убеждены, что снимке рядом с Орейро позирует именно Стас Костюшкин.

«Что-то мне подсказывает, что это Стас Костюшкин» «Стас Костюшкин, ты ли это?» «Это точно Стас Костюшкин. Он похож на ее мужа» «Думала, что это Костюшкин, но без ботокса» К слову, от встречи с двойником своего супруга уругвайская певица отказалась, сообщив, что Рикардо и так чрезмерно ревнив и ни к чему давать ему такой весомый повод для излишнего беспокойства пока она находится в России. Впрочем, снимок артиста Наталия все-таки забрала с собой, чтобы показать его возлюбленному.