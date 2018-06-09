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Она узнала, что ее сестра украла у нее деньги и потратила их со своим парнем.
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Она узнала, что ее сестра украла у нее деньги и потратила их со своим парнем. 

Карельские вести 50 минут назад
Фото: Карельские вести
Моя сестра и ее парень жили с нами несколько лет назад. Однажды днем, когда я проверила свой банковский счет, то заметила несколько сделок, которые я просто не могла сделать (будучи дома весь день и не используя карточки). Я проверила свой кошелек и обнаружила, что мои карты пропали. Я сообщила об этом в банк, тогда они сказали мне, когда и где карты были использованы, просто чтобы убедиться, что я не ошиблась и я подтвердила, что я не использовала их.
Тогда они назвали место, где они были использованы последний раз — на местной заправке. Они просмотрели все записи с того времени, и заметили девушку, как оказалось мою сестру, которая воспользовалась банкоматом (она сняла $100). Она пыталась получить $150 с моей кредитной карты, но это превышало лимит и у нее ничего не получилось. Я была потрясена! За моей сестрой всегда замечалось мелкое воровство в семье, но обычно это были мелочи — несколько долларов и т. д., но раньше она никогда не заходила так далеко. Мы пытались заставить ее расстаться со своим бойфрендом, который подсадил ее на наркотики. Поэтому сейчас я решила, что меня не волнует, как это будет выглядеть со стороны, но я решила, что ее надо проучить, и она должна знать последствия своих действий. Мой папа согласился со мной, но мама всегда была на ее стороне. Она согласилась, что моя сестра сама виновата, и что это было неправильно, но мы ее семья и я не должна была допустить, чтобы ее арестовали.
Но я все равно вызвала полицию, которая арестовала ее. Она провела несколько дней в тюрьме за то, что она сделала. Прошло несколько лет с тех пор и моя сестра сейчас гораздо лучше. Она поборола свое пристрастие к наркотикам после того, как вышла из тюрьмы, и ей удалось устроиться на стабильную, но низкооплачиваемую работу официанткой и она бросила своего парня. Она стала гораздо счастливее и лучше, и я вижу ее раз в неделю, когда мы посещаем наших родителей.
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