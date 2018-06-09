Как помыть окна без пятен и разводов

Шаг 1: Моем рамы Прежде чем приступать к мытью стекол, нужно привести в порядок рамы. Всегда начинайте с наружной части окна. Налейте в удобную емкость чистую теплую воду и удалите со стекла и оконного переплета грязь и пыль. Используйте салфетку, чистую тряпочку или телескопическую швабру с мягким валиком. Меняйте воду как можно чаще. Если окно сильно загрязнено, добавьте в воду немного мыла или геля для мытья посуды — такая обработка не навредит ни дереву, ни пластику. От агрессивной бытовой химии уплотнители могут испортиться, а пластик — пожелтеть. Соду использовать тоже нежелательно, как и другие абразивы — они могут поцарапать стекло и разъесть краску на оконном профиле. Шаг 2: Удаляем пятна Каким бы дорогостоящим ни был стеклопакет, пластиковые рамы со временем желтеют. Их можно отбелить с помощью кальцинированной соды или стирального порошка. В литре воды растворяют по одному стакану средства, наносят на поверхность и оставляют на несколько часов, а затем тщательно промывают окна. Пластик хорошо переносит контакт с изопропанолом, метанолом, этанолом и прочими спиртами. Ацетон же использовать нельзя — он способен повредить покрытие. В специализированных магазинах можно также приобрети отбеливающие салфетки для ухода за оргтехникой. Они пропитаны особым раствором, не повреждающим поверхность, но быстро возвращающим рамам первоначальный цвет. Пятна от клея удаляют с помощью растительного масла. Остатки цемента размачивают водой из пульверизатора и аккуратно соскребают лезвием или смывают растворителем. Пятна от краски на водной основе сначала разогревают горячей струей воздуха (можно использовать обычный фен), а затем промывают теплым мыльным раствором. Шаг 3: Чистим труднодоступные места Даже если рамы уже выглядят чистыми, в пространстве между створками и углах наверняка скопилась пыль и грязь, которую сложно вымыть обычной салфеткой или скребком. Спрессованные загрязнения можно удалить с помощью зубочисток, ножа или ватных палочек. Затем поверхность очищают бумажным полотенцем и промывают обычным способом.

Шаг 4: Моем стекла Для финишной мойки стекол используют специальные пенящиеся спреи, раствор уксуса или нашатырного спирта. Стеклоочистители быстро очищают поверхность окна, практически не оставляя никаких следов. Но ими не рекомендуется пользоваться в солнечную или ветреную погоду. Потоки воздуха и солнечные лучи способствуют быстрому высыханию средства. Вы просто не успеете удалить остатки стеклоочистителя, и они осядут на стекле в виде сероватых разводов. Уксусная вода — самое доступное и экономичное домашнее средство, востребованное многими хозяйками. Чтобы приготовить раствор, добавьте несколько столовых ложек 9%-ного уксуса в литр чистой воды. Уксусная вода придает невероятный блеск стеклу и очищает его до скрипа. Хитрость: перед полировкой наденьте на руки перчатки из нетканого материала — это поможет исключить появление на стекле случайных пятен от пальцев. Аналогичным эффектом обладает нашатырный спирт. 100 мл средства растворяют в 4 л чистой воды и промывают им окно. При желании можно добавить в раствор небольшое количество синьки — буквально несколько капель. Она придает стеклу приятное голубоватое сияние. Хитрость: вытирая стекло насухо, изнутри двигайтесь горизонтально, а снаружи вертикально — так на окне не останется разводов. После окончания работы окно необходимо отполировать. Это можно сделать с помощью тряпочки из безворсовой ткани (например, льяной) или воспользоваться опытом наших мам и бабушек, протерев стекло смятыми газетами или старыми колготками. После такой полировки окно будет сверкать чистотой, а от моющих средств не останется и следа. А чтобы эффект от мытья сохранился надолго, обработайте наружную часть окна антистатиком — так на него будет меньше оседать грязь.