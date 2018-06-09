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В Воронежской области крышу госпиталя облюбовали аисты
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В Воронежской области крышу госпиталя облюбовали аисты 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
По словам павловчан, там живёт целая семья птиц. Жители Павловска обсуждают в сети забавный фотофакт — аиста на крыше местного госпиталя. Опубликованные во «ВКонтакте» в пятницу, 8 июня, снимки стали поводом для шуток. При этом птиц там в последнее время видят довольно часто. Павловчане, которые живут рядом с медучреждением, рассказали, что аисты свили гнездо на крыше госпиталя. Каждый день птицы кружат перед окнами, их пять — два взрослых аиста и три птенца. Пользователей развеселили фото птицы на крыше госпиталя. Они шутят, что птица кому-то «принесла подарки в кулёчках», долгожданных малышей. Судя по фото, крышу Павловского госпиталя для ветеранов войн облюбовала семья белых аистов. Они часто вьют гнёзда рядом с домами. Эти птицы не боятся людей, и люди обычно тоже не обижают птиц. Считается, что аист защищает дом от дурного глаза и злых духов. В доме, рядом с которым поселились аисты, всегда будет счастье и достаток. Фото — vk.com, группа «Подслушано в Павловске»
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