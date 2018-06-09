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Feduk пришел на вечеринку PUMA #ВОДВОРЕ в спортивном look'е и с цепью на шее, а Лаврентьев — в классическом костюме
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Feduk пришел на вечеринку PUMA #ВОДВОРЕ в спортивном look'е и с цепью на шее, а Лаврентьев — в классическом костюме 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
На заднем дворе Гастрофермы PUMA открыла футбольный сезон вечеринкой #ВОДВОРЕ.
PUMA открыла футбольный сезон вечеринкой #ВОДВОРЕ. Мероприятие состоялось на территории Гастрофермы в Москве. Тематика вечера была создана в духе поздних 80-ых и советской культуры. В эстетику вечера отлично вписался гаражный мерч-шоп, украшенный ретро-календарями. В «гараже» также были представлены новые кроссовки PUMA из Russian Streetwear Pack, старт продаж которых состоится уже сегодня — 9 июня. Погрузиться в ностальгию по детству и проникнуться духом футбола пришли: амбассадор бренда и певец Feduk, Антон Лаврентьев, DJ Саша Паника, Антоха МС и другие.
Смотри больше фото с мероприятия в нашей галерее.
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Фото:пресс-служба / Дмитрий Ашумов
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