Feduk пришел на вечеринку PUMA #ВОДВОРЕ в спортивном look'е и с цепью на шее, а Лаврентьев — в классическом костюме

На заднем дворе Гастрофермы PUMA открыла футбольный сезон вечеринкой #ВОДВОРЕ. PUMA открыла футбольный сезон вечеринкой #ВОДВОРЕ. Мероприятие состоялось на территории Гастрофермы в Москве. Тематика вечера была создана в духе поздних 80-ых и советской культуры. В эстетику вечера отлично вписался гаражный мерч-шоп, украшенный ретро-календарями. В «гараже» также были представлены новые кроссовки PUMA из Russian Streetwear Pack, старт продаж которых состоится уже сегодня — 9 июня. Погрузиться в ностальгию по детству и проникнуться духом футбола пришли: амбассадор бренда и певец Feduk, Антон Лаврентьев , DJ Саша Паника, Антоха МС и другие. Смотри больше фото с мероприятия в нашей галерее. Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:пресс-служба / Дмитрий Ашумов