Редкий кадр: Ирина Шейк показала, в кого родилась такой красавицей

@irinashaykРедкий кадр: Ирина Шейк показала, в кого родилась такой красавицейИрина Шейк (32) очень близка с мамой Ольгой Шайхлисламовой и сестрой Татьяной. Родственницы часто прилетают в гости к знаменитой модели. Бабушка большую часть времени проводит сейчас в Нью-Йорке, помогая нянчить годовалую внучку Лею. Когда Шейк отбывала на костюмированный бал Met Gala, а затем на Каннский кинофестиваль, именно бабушка оставалась с малышкой.

Поклонники, в свою очередь, часто делают комплименты внешности Ирины: ее яркая красота сразу обращает на себя внимание. Супермодель всегда подчеркивает, что всем обязана маме и самой красивой женщиной считает именно ее. Ольга Шайхлисламова, в прошлом педагог музыки, после смерти мужа воспитывала дочерей одна, делая все, чтобы девочки ни в чем не нуждались. На днях Ирина Шейк поделилась редким черно-белым снимком мамы. Некоторые фолловеры даже решили, что на фото Ирина в школьные годы. Если бы не одно но — Шейк всегда была брюнеткой. Поклонники не сдерживали эмоций: «Теперь понятно, в кого вы такая красавица! Одно лицо!», «Сразу видно, что никакой пластики! Очень красивая мама и вы на нее похожи!».

Публикация от irinashayk (@irinashayk) 8 Июн 2018 в 12:46 PDT