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Поразительная история о том, как может отомстить женщина, защищающая своего ребенка
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Поразительная история о том, как может отомстить женщина, защищающая своего ребенка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Даже если бы я был злобным маньяком-терминатором, то все равно не решился бы напасть на женщину с ребенком. Потому что страшно. Ведь нет такого коварства на которое не способна женщина находящаяся при потомстве. Вот на огромного «качка» напасть — милое дело. Кстати, большие мужики — аргентинозавры, совсем не ожидают нападения, они, как правило, не готовы к нему. Вот, мол, какой я огромный. Чего бояться? Так что в трудную минуту, очень даже могут растеряться и спасовать.
Но не будем отвлекаться на психологические проблемы крупных мужиков, а вернемся к субтильным женщинам, защищающим свое потомство… Заглянула к нам в гости Тамара — соседка по даче. И не одна, а с дочкой Сашей, лет пяти. Пока Тамара с моей тещей делились в огороде ценнейшим цветочным опытом, я позвал Сашу в дом и налил ей компоту.
Саша, с кружкой в обнимку, деловито села за стол и стала рассказывать очень странную историю:
— …А вчера мы с мамой поехали к тете Гале на день рождения и заблудились. Заехали не в ту деревню, и там на нас напали бандиты, тоже на машине. Они нас остановили, потом стучали по стеклам и по крыше. Кричали: «Выходи! Выходи! » И с матом тоже. А мама открыла окно и как «пшикнула» им из баллончика. Бандиты схватились за головы и стали кричать еще больше, а мама им сказала:
— «Простите меня, ребята, я не хотела вас обидеть! Ой, что я наделала! Вот вам молоко, вода и салфетки, быстро вытирайте глаза, а то ослепнете…»
В этот момент в комнату вошла Тамара и строго сказала:
— Саша, выпила компоту? Скажи — «спасибо» и иди на улицу, посмотри какие там в пруду головастики.
Девчонка убежала на свидание с головастиками, а я спросил Тамару:
— Что за жуткая история с вами вчера приключилась?
— Ой, до сих пор всю трясет. Не буду долго рассказывать, короче, заехали мы черти куда, а уже вечерело. За нами «Нива» увязалась. Увидели что женщина, одна, на хорошей машине, видимо ограбить решили. Дорога узкая, я несусь как могу, но там такие колдобины, что больше сорока не выходит. А «Нива» извернулась, срезала по траве, обогнала меня и прижала к кустам. Они выскочили и ко мне. Двое их было. А вокруг никого, поле и лес. В общем, улучила я момент, приоткрыла окно, исхитрилась и полила их из баллончика. Не очень хорошо, правда, попала, но все равно они отскочили, схватились за рожи и заорали как резаные, а потом…
— Подождите, Тамара, Саша сказала, что вы им молоко, воду и салфетки предлагали. Какая вода? Какие салфетки? Вы с ума сошли! Тут уж не до сантиментов, нужно было сразу рвать оттуда когти. Вы что?
— Да какие, в задницу, сантименты? Я вас умоляю. Все как раз наоборот: они воют, морды трут, а я испугалась, что вот-вот эффект пройдет и тогда нам с Сашкой наступит алес капут. Вот я на автомате и стала пищать:
— «Ребята, простите меня, дуру, я не хотела. Давайте я вам на руки молока полью, потом салфетками глаза вытру. Скорее сюда! Парни, давайте, давайте, ниже, ниже, подставляйте руки! » Они как зомби, пришли на голос, опустили от голов руки и стали нашаривать в воздухе откуда польется молоко, вот тут я весь баллончик в них и добила. На этот раз попала как надо, прямо в открытые рты. Развернулись мы и спокойно уехали. Слава Богу, Саша испугаться толком не успела… Ну, нам пора уже, спасибо, до свидания.
Мне даже показалось, что я невольно отступил назад, когда прощался с Тамарой…
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