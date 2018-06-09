Памятка: как безопасно съездить в отпуск

В Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области рассказали об основных правилах, которые нужно соблюдать туристу, чтобы не омрачит себе отпуск.

— Люди, проживающие постоянно в странах с умеренным климатом, приезжая в страны с тропическим и субтропическим климатом, нуждаются в адаптации. Поэтому, планируя поездку, заложите пару дней на акклиматизацию, особенно если вы собираетесь отдыхать с ребёнком, — советуют в ведомстве.

Опасности, которые подстерегают вас в отпуске:

На отдыхе туристы часто страдают от солнечных и тепловых ударов. Чтобы избежать недомогания, необходимо:

носить одежду из лёгких и натуральных тканей;

носить летний головной убор;

смазывать открытые участки кожи кремом от загара;

увеличить количество потребления жидкости;

ограничить приём алкогольных напитков.

Кроме этого, во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, потому что именно они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней.

— Ни в коем случае не трогайте сами и не разрешайте детям трогать кошек, собак и других животных, потому что эти животные опасны практически во всех странах, — предостерегают специалисты. — Если же животное вас укусило, поцарапало или лизнуло — обязательно тщательно промойте водой с мылом пострадавшую часть тела. После этого стоит сразу же обратиться к врачу, который решит, есть ли необходимость в проведении прививок против бешенства и столбняка.

В некоторых странах опасность могут представлять укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьёзным последствиям для здоровья.

Привычные нам кровососущие насекомые — блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи — являются переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.

Для вашей безопасности:

избегайте контактов с животными, пресмыкающимися и насекомыми;

одевайте одежду с длинными рукавами и брюки;

носите ботинки с плотными гетрами или носками;

не забывайте применять репелленты;

вечером и ночью носите с собой фонарик, чтобы проверять, нет ли кого-то опасного поблизости.

Правила проживания

Для полноценного и безопасного путешествия рекомендуется отдыхать только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией.

— Если вы обнаружили в номере комаров, блох или грызунов, немедленно поставьте в известность администрацию и настоятельно попросите их принять срочные меры по уничтожению насекомых. В местах скопления летающих насекомых требуйте, чтобы на окна и двери установили сетки, а над кроватью — полог. Кроме этого, попросите установить в вашем номере электрофумигаторы, — советуют в управлении.

Правила питания

В незнакомой стране, особенно с жарким климатом, старайтесь есть только в тех заведениях, где используются продукты гарантированного качества промышленного производства. Пейте только знакомые вам напитки и соки промышленного производства и гарантированного качества, а также бутилированную или кипячёную воду. Её же рекомендуется использовать для мытья фруктов и овощей.

Крайне опасно покупать лёд для охлаждения напитков и другие продукты у продавцов на улице, пробовать продукты традиционной национальной кухни, просроченные продукты, которые не прошли гарантированную технологическую обработку.

Еще немного важных правил безопасности:

Чтобы избежать досадных неприятностей на отдыхе, купайтесь только в бассейнах и специальных водоёмах, около которых оборудована пляжная зона. Кроме этого, опасно лежать на пляже без подстилки и ходить по земле и по песку без обуви.

Во время прогулок не стоит приобретать меховые и кожаные изделия у частных торговцев, они могут быть ненадлежащего качества.

Также не стоит покупать на улице животных и птиц.

Крайне важно во время всего путешествия и при любых условиях соблюдать правила личной гигиены.