Почему говорят, что «в ногах правды нет»

«В ногах правды нет» — так мы говорим, когда предлагаем человеку присесть. Используя это расхожее выражение, мы нечасто задумываемся о его значении и происхождении. Так почему же в ногах нет правды? И какова вообще история этой фразы?

Взыскание долгов

Одной из самых популярных и правдоподобных версий происхождения фразеологизма «в ногах правды нет» является та, что относит нас к истории России XV-XVIII веков. В то время термин «право» уже у нас использовался, однако нередко его заменяли словом «правда». Об этом писал еще историк Петр Мрочек-Дроздовский: «Все, что законно, то и есть правда». От «правды» же произошло и другое понятие «правеж» — взыскание, взимание долга.

Согласно словарю Степановой, зачастую для того, чтобы этот самый долг взыскать, с провинившегося должника снимали обувь и заставляли его босиком стоять на холодном снегу, пока тот не возвращал взятые им средства. А иногда человека просто ударяли по пяткам или икрам, тем самым также добиваясь от него одолженных денег.

Однако чаще всего подвергавшиеся подобным истязаниям люди не отдавали ничего не из жадности или упрямства, а просто потому, что не имели ни гроша. Так и появилось выражение «в ногах правды нет». Мол, бей, не бей, но если денег нет, то и права своего на них ты реализовать не сможешь.

Выявление виновного

Другая версия, согласно которой в нашей речи и появилось фраза «в ногах правды нет», связана с пыткой крестьян за какую-либо провинность (например, кражу) их помещиками. Последние также традиционно заставляли своих крепостных стоять до тех пор, пока один из них не сознавался в содеянном или не указывал на виновного собрата.

Порой люди, вымотанные многочасовым стоянием, не выдерживали мучений и называли имя ни в чем неповинного крестьянина, порой — кто-то, опасаясь за здоровье близких, брал чужую вину на себя. Таким образом, правда чаще всего так и не находилась. Поэтому и говорили, что в ногах правды нет.

Бегство виновного

И третий вариант, благодаря которому и возник фразеологизм «в ногах правды нет», связан как с первой, так и со второй версией. Зачастую и в том, и в другом случае должник или виновный в том или ином проступке вообще скрывался сразу после совершения преступления, не дожидаясь того момента, когда его настигла бы кара. А потому били по ногам, либо заставляли несколько часов стоять абсолютно невиновных людей.

Злодея же среди них уже давно не было. Он сбежал с места преступления на своих двоих. Потому и говорили, что «в ногах правды нет». В этом случае имелись в виду ноги всех стоявших или подвергаемых пыткам, а не настоящего преступника. Потому как «в ногах» беглеца правда, а точнее право, а еще точнее реализация этого права, все-таки была, однако исчезла вместе с ним.