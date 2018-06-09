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Он ударил жену, когда она перебила его. Но то, что он сделал на следующий день весьма неожиданно!
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Он ударил жену, когда она перебила его. Но то, что он сделал на следующий день весьма неожиданно! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Я получила сегодня цветы… это был не мой день рождения или любой другой особенный день. Вчера у нас была первая ссора, и он сказал много жестоких слов, которые действительно сделали мне больно. Я знаю, что он сожалеет и не хотел этого, потому что он послал мне сегодня цветы.
Я получила сегодня цветы…это не наш юбилей или любой другой особый день. Прошлой ночью, он ударил меня о стену, а потом начал душить. Это казалось кошмаром. Я не могла поверить, что это правда. Я проснулась сегодня утром вся в синяках. Я знаю, что он, должно быть, сожалеет, потому что послал мне сегодня цветы.
Я получила сегодня цветы… это был не День матери или любой другой особый день. Прошлой ночью он избил меня снова. И это было гораздо хуже, чем в предыдущий раз. Если я его брошу, что я буду делать? Как я буду заботиться о детях? Что насчет денег? Я боялась его и боялась уйти от него. Но я знаю, что он, должно быть, сожалеет, потому что послал мне сегодня цветы.
Я получила сегодня цветы… их было много… Сегодня был очень особенный день. Это был день моих похорон. Прошлой ночью он, наконец, убил меня. Он избил меня до смерти.
Если бы только я собрала достаточно мужества и сил оставить его, я не получила бы сегодня цветы.
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