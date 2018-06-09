Дизайн новостроек на Дегунинской улице объединит черты голландского и русского стилей

Три современных дома с детским садом, блоком начальных классов и парковкой начали строить в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на Дегунинской улице. Дизайн новостроек разработан в голландском стиле. Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса Москвы.

«В архитектуре комплекса будет представлен голландский стиль, переплетенный с русской историей. Флагманский корпус «Новая Голландия» задуман как символ объединения двух культур», — говорится в опубликованном материале.

Детский сад будет рассчитан на 300 воспитанников, блок начальных классов — на 250 мест, а парковка — на 587 машин.

Отметим, что промзона «Дегунино-Лихоборы» располагается по адресу улица Дегунинская, вл. 2. (мю)