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Дизайн новостроек на Дегунинской улице объединит черты голландского и русского стилей
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Дизайн новостроек на Дегунинской улице объединит черты голландского и русского стилей 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Три современных дома с детским садом, блоком начальных классов и парковкой начали строить в промзоне «Дегунино-Лихоборы» на Дегунинской улице. Дизайн новостроек разработан в голландском стиле. Об этом сообщается на официальном портале Стройкомплекса Москвы.
«В архитектуре комплекса будет представлен голландский стиль, переплетенный с русской историей. Флагманский корпус «Новая Голландия» задуман как символ объединения двух культур», — говорится в опубликованном материале.
Детский сад будет рассчитан на 300 воспитанников, блок начальных классов — на 250 мест, а парковка — на 587 машин.
Отметим, что промзона «Дегунино-Лихоборы» располагается по адресу улица Дегунинская, вл. 2. (мю)
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