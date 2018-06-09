Как бороться с ревностью

Ревность — необыкновенно сильное чувство, от которого страдают многие люди: и мужчины, и женщины. Она разъедает изнутри, разрушает отношения, лишает покоя.

Какой она бывает и почему возникает

Видов ревности множество, ведь можно ревновать не только к реальному сопернику, но и к детям, и к родителям, и к прошлому, и к хобби, и еще к очень многим вещам и людям. Но в рамках этой статьи мы сосредоточимся только на той ревности, которую мы испытываем по отношениюко к сопернику или сопернице, то есть к тому, кто может заменить нас рядом с любимым человеком. Реально или в нашем воображении — это даже не всегда важно. Накал страстей не всегда зависит от этого. Воображаемые соперники пугают ничуть не меньше реальных, и ревность в этом случае приносит острые, отнюдь не выдуманные страдания.

Психологи выделяют несколько причин возникновения ревности. Это неуверенность в себе, в своей ценности, потребность получать доказательство своей значимости. То есть ревность возникает в первую очередь вследствие многочисленных комплексов самого ревнивца.

Психолог, коуч Татьяна Лявенко выделяет в качестве главной причины ревности нехватку энергии любви.

«Это основа ревности, — говорит она. — На неё наслаиваются все остальные части: страх потери, неуверенность в себе, отсюда желание доказать, что я лучший и имею право стать собственником источника любви, которого мне всегда мало. Отсюда жадность, порождающая нетерпимость ко всем, кто хоть как-то обращает внимание на мой источник любви. Этот безумный коктейль обладает колоссальной разрушающей силой. Все это выливается на источник любви, который не реализовал, и не может реализовать потребности ревнивца в получении энергии любви».

Как избавиться от ревности

Психологи говорят, что на этот вопрос нужно совершенно по-разному отвечать в зависимости от того, по какую сторону баррикад вы находитесь: если вы ревнуете, или если вас ревнуют. Если вас ревнуют, и при этом вы знаете, что не подаете никаких поводов для этого, то остается отвести вторую половинку к психологу, подробно объяснив, что это его часть работы и вы не станете мириться со скандалами и разборками в вашей совместной жизни. Если же ревнивец не хочет менять ситуацию и обвиняет во всем вас, то придется честно ответить себе на вопрос, зачем вам отношения, которые разрушают психику обоих. Поскольку продуктивно работать с этой проблемой и побеждать ее могут только сами ревнивцы.

Конечно, если проблема эта родом из детства, или из прежних отношений, то решать ее лучше вместе со специалистом. Но и самостоятельно вы тоже многое можете сделать. В первую очередь, ответьте себе на вопрос, действительно ли общение вашей второй половинки с представителями другого пола — коллегами или друзьями — угрожает вашему союзу? Если да — то как конкретно? Ведь убеждение, что дружбы между мужчиной и женщиной не бывает, не отражает реальности. Скорее всего, ваша ревность сигналит о ваших собственных неудовлетворенных потребностях. Попробуйте понять, о каких. Возможно, вам не хватает разговоров по душам, или совместных увлечений, драйва и легкости? Расскажите об этом партнеру, только без обвинений, говоря только о своих чувствах. Одного этого может хватить, чтобы нащупать баланс в отношениях. Если же дело куда серьезнее, то возможно, вам подойдет один из двух вариантов работы над собой, предложенных специалистами.

Методика первая

Первое, что предлагают сделать специалисты, это справиться с бушующими эмоциями. Один из способов предлагает психолог, ведущий тренингов личностного роста Сергей Пашкевич.

«Для этого постарайтесь ответить себе на вопрос: что в вашей жизни может быть хуже, чем факт измены близкого человека? Я вас уверяю, точно найдется что-то более страшное, по сравнению с чем измена жены или мужа покажется мелкой, незначительной неприятностью. После этого переведите ситуацию в позитивное русло фразой: «Как хорошо, что…». Например: «Как хорошо, что дети здоровы».

По словам психолога, если вас беспокоит угроза возможной измены или возможность повторной измены, перечислите ситуации, которые могут подтолкнуть вашего близкого человека к этому шагу. Лучше всего написать их по пунктам на бумаге. Пишите все, что приходит вам в голову, даже на первый взгляд совершенно глупые идеи. Упомяните и те факторы, которые могут относиться лично к вам.

После этого, глядя на список, составьте другой. В нем перечислите ваши возможные действия, которые могут создать эти ситуации. Тогда вы будете знать, чего вам точно не нужно делать.

Определите, на какие факторы, ситуации из первого списка вы лично можете позитивно повлиять. Т.е. какие ваши действия помогут избежать возникновения этих ситуаций. Начинайте действовать. Только помните о том, что агрессия, даже намек на нее, только усложнит ситуацию. И если не уверены, что сможете избежать раздражения, лучше сделайте паузу. И вернитесь к первому пункту.

Методика вторая

Нетрудно заметить, что первую методику предлагает мужчина. Возможно, женщинам больше подойдет вторая, которую предлагает психолог, семейный консультант Светлана Рябова . Она адресует ее в первую очередь тем женщинам, которые не могут справиться со своим желанием контролировать каждый шаг любимого.

«В первую очередь стоит честно ответить себе на вопрос: «хочу ли я при любых обстоятельствах оставаться с этим человеком?», — говорит психолог. — Понятно, что честных вариантов ответа здесь всего два. Если ваш вариант второй, то идем дальше».

Светлана советует подумать о роли жертвы, которую вы невольно себе определили: вас не любят, вас обманывают, вам одиноко и плохо и остаётся только страдать и стараться ещё тщательнее проверять вторую половину, пытаясь удержать ситуацию под контролем. Нравится вам эта роль? Если нет, то может быть пора её поменять? Какие менее разрушительные роли вы можете себе предложить? Желательно, чтобы эти роли подразумевали отсутствие эмоций по отношению к объекту ревности.

Это может быть роль активной женщины, которая занимается собой и своим саморазвитием. Она наполняет свое время массой увлечений, которые дарят ощущение полноты жизни и драйва.

Или, если вам трудно сразу переключить фокус внимания на себя, то подойдет роль «игрок». Например, картёжник, который играет партию вместе со второй половинкой и его предполагаемым новым увлечением.

Задайте себе следующие вопросы. Предположим, что у «подозреваемого» действительно кто-то есть. Тем, что я выведу их на «чистую воду», я лишь ускорю их воссоединение, облегчив жизнь сопернице. Я этого хочу?

Не будет ли чистой победой новое завоевание безраздельного внимания моей второй половинки? Так, чтобы он сам потом удивлялся: «И чего я вообще искал где-то на стороне, когда в руках такое сокровище?»

Ну и, определившись со стратегией поведения на обозримое будущее, в рамках выбранной роли, остаётся спланировать это самое поведение. Вот оно, в самых общих чертах:

Я никого больше не контролирую, потому что мне это невыгодно!

Я не думаю о том, кто, где и с кем. И чем они могут заниматься. Мне это неинтересно!

Я думаю о том, чем буду заниматься я. А так как первоочередная задача на текущий момент — снова стать неотразимой, мне есть чем заняться, и даже времени на всё не хватает: тренировки, косметологи, массаж, саморазвитие, новые интересы, тренинги, встречи с интересными людьми, поездки, формирование новых жизненных планов и их достижение.

Задумайтесь, когда вы одержите эту победу, как вы будете строить ваши отношения? Ведь теперь-то вы точно знаете, что старые ваши роли ни к чему хорошему не ведут! Новых побед вам и новых, зрелых отношений с любимым человеком!

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