Огни города: фотограф заснял вечерние краски Волгограда

Настоящий фотограф всегда готов к встрече с прекрасным. Волгоградец Олег Чеботарев запечатлел уже привычную, казалось бы, подстветку «танцующего» моста в своей, особой, манере, создав удивительно притягательные снимки.

Ночные краски реки

— Мы в компании велосипедистов ехали вечером из парка Дружбы Баку и остановились в новом сквере, где сейчас находится мемориальный блиндаж Родимцева, — рассказал V1.ru Олег Чеботарев. — Я часто раньше там проезжал, всегда это был утес такой, который нависал над Волгой, с огромной свалкой, а сейчас там очень красиво и удобно и открывается потрясающий вид на Волгу и на мост через нее.

Цвет под любое настроение

Чрезвычайно активные и злые комары не позволили фотографу задержаться надолго, поэтому серия получилась лаконичной, но каждое фото настолько насыщено светом, цветом и вечерней задумчивостью, что большого количества снимков и не требуется. Оцените вместе с нами красоту растворенных в Волге огней.

«Танцующий» мост, получив подсветку, стал одним из самых популярных объектов фотосъемки

Необычный снимок больше похож на картину, чем на фото

Опытный глаз фотографа иногда выбирает необычные акценты

Найти самый красивый оттенок порой невозможно

Магия цвета, света и воды