Сестра Веры Брежневой впечатлила постройневшей фигурой после родов 

@ververaСестра Веры Брежневой впечатлила постройневшей фигурой после родовВ семье Веры Брежневой (35) радостное событие — ее мама Тамара Галушка отметила день рождения, ей исполнилось 66 лет. По этому случаю все четыре дочери прилетели в маленький итальянский городок Форте-дей-Марми, чтобы отметить событие. Это место очень любит семья Веры Брежневой, ведь именно здесь певица сыграла свадьбу с Константином Меладзе несколько лет назад. Вера Брежнева устроила для мамы сюрприз, купив и доставив для нее огромный комнатный цветок в горшке. После этого близкие устроили для виновницы торжества ужин с выносом торта в конце.
А поклонники тем временем обратили внимание на совместную фотографию семьи Веры Брежневой. Особое внимание привлекла не только именинница, выглядящая гораздо моложе своих лет, но и Виктория Галушка (на фото крайняя справа — Прим.). Супруга Александра Цекало, ставшая в третий раз мамой меньше года назад, явно еще больше похудела и теперь такая же стройная, как и ее знаменитая сестра. Наверняка, все дело в системе питания, которой придерживается Вера, уверены фолловеры. Брежнева рассказывала, что глядя на нее, вся семья постепенно начала придерживаться правильного питания. Все дружно отказались от жирных соусов, вредного сахара и жареных продуктов. Результат, как говорится, налицо!
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Публикация от Vera Brezhneva? (@ververa) 8 Июн 2018 в 11:42 PDT