Красавчик Бруклин Бэкхем закрутил роман с моделью из Playboy

В прошлом месяце Бруклин Бэкхем расстался с актрисой Хлоей Морец . И, похоже, теперь он может смело претендовать на место сердцееда. Спустя пару дней его видели целующимся с моделью Лекси Вуд, а теперь, согласно западным СМИ, у него роман с танцовщицей и звездой Инстаграма Лекси Пантеррой. Впервые молодые люди встретились на в апреле этого года. ;

Сказать, что между ними уже тогда возникли чувства, сложно, хотя спустя некоторые время в аккаунте Бруклина появились фото Лекси, стоящей на локтях, или, например, ее черно-белый портрет. Все бы ничего, если бы и на странице Пантерры не промелькнуло милое фото, как они с Бруклином в одном из лондонских кафе едят суши и поют караоке, а она держит его за руку.

А подпись под фото гласит: прекрасная ночь. Все коротко и ясно. Хотя все же стоит пояснить, что фото в соцсетях ещё не приговор. Но, по-моему, официального подтверждения ждать осталось совсем немного