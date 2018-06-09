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Красавчик Бруклин Бэкхем закрутил роман с моделью из Playboy
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Красавчик Бруклин Бэкхем закрутил роман с моделью из Playboy 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
В прошлом месяце Бруклин Бэкхем расстался с актрисой Хлоей Морец. И, похоже, теперь он может смело претендовать на место сердцееда. Спустя пару дней его видели целующимся с моделью Лекси Вуд, а теперь, согласно западным СМИ, у него роман с танцовщицей и звездой Инстаграма Лекси Пантеррой. Впервые молодые люди встретились на в апреле этого года. ;
Сказать, что между ними уже тогда возникли чувства, сложно, хотя спустя некоторые время в аккаунте Бруклина появились фото Лекси, стоящей на локтях, или, например, ее черно-белый портрет. Все бы ничего, если бы и на странице Пантерры не промелькнуло милое фото, как они с Бруклином в одном из лондонских кафе едят суши и поют караоке, а она держит его за руку.
А подпись под фото гласит: прекрасная ночь. Все коротко и ясно. Хотя все же стоит пояснить, что фото в соцсетях ещё не приговор. Но, по-моему, официального подтверждения ждать осталось совсем немного
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