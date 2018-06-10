Для уральских vip-пассажиров открыли «тайный сад»

В уральском аэропорту Кольцово открылся зал для пассажиров бизнес-класса. В основе дизайна — идея тайного сада, об этом сообщает в воскресенье, 10 июня, «АиФ-Урал»

Увидеть новый зал смогут держатели карт «Priority Pass», «Diners Club», «Lounge Key» и «Dragon Pass». Бизнес-зона получила название «Опал», рассчитана она на 80 человек.

В основу дизайна легла идея тайного сада, параллельного мира, где пассажир сможет укрыться от будничной суеты и отдохнуть от проблем. Стилевое оформление напоминает вокзалы XIX века, когда пассажиры путешествовали медленно, никуда не спеша. Зал оформлен в темных тонах: небольшие столики, уютные диваны. Разбавляет цветовую гамму большое количество зеленых растений.

В новом зале пассажиры смогут приютно провести время в ожидании полета, к их услугам предоставлены шведский стол, печатная периодика, телевизор и Wi-Fi.

Отметим, что теперь в аэропорту кольцово действует два зала бизнес-класса.