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Для уральских vip-пассажиров открыли «тайный сад»
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Для уральских vip-пассажиров открыли «тайный сад» 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
В уральском аэропорту Кольцово открылся зал для пассажиров бизнес-класса. В основе дизайна — идея тайного сада, об этом сообщает в воскресенье, 10 июня, «АиФ-Урал».
Увидеть новый зал смогут держатели карт «Priority Pass», «Diners Club», «Lounge Key» и «Dragon Pass». Бизнес-зона получила название «Опал», рассчитана она на 80 человек.
В основу дизайна легла идея тайного сада, параллельного мира, где пассажир сможет укрыться от будничной суеты и отдохнуть от проблем. Стилевое оформление напоминает вокзалы XIX века, когда пассажиры путешествовали медленно, никуда не спеша. Зал оформлен в темных тонах: небольшие столики, уютные диваны. Разбавляет цветовую гамму большое количество зеленых растений.
В новом зале пассажиры смогут приютно провести время в ожидании полета, к их услугам предоставлены шведский стол, печатная периодика, телевизор и Wi-Fi.
Отметим, что теперь в аэропорту кольцово действует два зала бизнес-класса.
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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