«Это параллельный мир»: смотрим новый VIP-зал в аэропорту Кольцово, куда вы никогда не попадёте

В зале внутренних авиалиний Кольцово открылся новый бизнес-зал. Теперь их там два: первый называется «Изумруд» (был открыт 6 лет назад), а второй — «Опал».

— В пиковое время наш единственный бизнес-зал был перегружен, он не мог уже вмещать всех желающих. Поэтому мы решили открыть второй бизнес-зал, — рассказал Е1.RU пресс-секретарь аэропорта Кольцово Андрей Клименских.

Строить новый бизнес-зал начали весной. Разработкой его концепции занималась группа молодых архитекторов «Космос».

— Бизнес-зал представляет собой тихий спокойный лаунж, — рассказала Е1.RU архитектор Дарья Королева . — Здесь нет стандартной дизайнерской мебели, которая сейчас повсеместно применяется. Используются натуральные материалы: дерево, камень, металл. Также здесь много настоящей зелени.

Из необычного в новом зале, например, есть стена из живых цветов и каменный мини-бассейн, наполненный до краёв водой. К работе над залом также привлекали биологов, которые отобрали растения, способные выжить в тёмном помещении. А саму «зелёную стену» оборудовали системой самополива.

— В основе дизайна нового зала — идея тайного сада, параллельного мира, где каждый пассажир может уединиться и отдохнуть от внешней суеты, — отмечают в пресс-службе Кольцово. — К расслаблению располагают журчащие ручьи и фонтаны. Элементы мебели зала отсылают нас к вокзалам XIX века, когда путешествия были неспешными.

Попасть в новый бизнес-зал «Опал» смогут только пассажиры-держатели привилегированных карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass, Dragon Pass. В старом бизнес-зале «Изумруд» смогут отдохнуть пассажиры бизнес-класса, а также владельцы карт лояльности авиакомпаний. Оба зала вмещают до 80 пассажиров. Если в «Изумруд» можно попасть за деньги, то в новый VIP-зал не получится.

— Здесь всё-таки мы хотели организовать отдельный индивидуальный зал для любимых пассажиров, которые относятся к категории владельцев приоритетных карт, — уточнила Е1.RU руководитель VIP-терминала Ольга Яронгова.

Кстати, совсем недавно бизнес-зал «Изумруд» был признан лучшим в России по мнению блогеров.

Скоро в зале международных авиалиний Кольцово откроется новый бизнес-зал «Топаз».

Кстати, недавно из-за ЧМ-2018 уральцам посоветовали приезжать в Кольцово за два часа до вылета.

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