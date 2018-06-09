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Хлое Кардашьян унижают в социальных сетях
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Хлое Кардашьян унижают в социальных сетях 

Журнал ОК! 41 минуту назад
Похоже, что жизнь 33-летней Хлое Кардашьян начала налаживаться после скандала с изменой ей парнера Тристана Томпсона. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стала чаще публиковать в сети фото и даже обращаться к фолловерам. Вчера, например, Хлое ответила хейтерам, которые не понимают, почему она не кормит свою дочь грудным молоком на постоянной основе.
Хлое Кардашьян с дочерью Тру  Унижение мамочек существует! Правда в том, что я пытаюсь кормить только грудью, но это не всегда получается. Мне повезло, что я все еще могу кормить грудью, но только с помощью прикормок. Я хочу кормить грудью. Я просто не могу, — объяснила Хлое.
На день ранее Хлое опубликовала заявление на своем сайте о том, что ввела в рацион дочери Тру детское питание. ?Happy One Month True?
A post shared by Khloé (@khloekardashian) on  May 12, 2018 at 5:37am PDT  Я меня нет досочного количества молока, поэтому я вынуждена была ввести прикорм.
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Недавно стало известно, что Хлое простила изменившего бойфренда, и хочет за него замуж.
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон
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