Хлое Кардашьян унижают в социальных сетях

Похоже, что жизнь 33-летней Хлое Кардашьян начала налаживаться после скандала с изменой ей парнера Тристана Томпсона. Звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» стала чаще публиковать в сети фото и даже обращаться к фолловерам. Вчера, например, Хлое ответила хейтерам, которые не понимают, почему она не кормит свою дочь грудным молоком на постоянной основе.

Хлое Кардашьян с дочерью Тру Унижение мамочек существует! Правда в том, что я пытаюсь кормить только грудью, но это не всегда получается. Мне повезло, что я все еще могу кормить грудью, но только с помощью прикормок. Я хочу кормить грудью. Я просто не могу, — объяснила Хлое.

На день ранее Хлое опубликовала заявление на своем сайте о том, что ввела в рацион дочери Тру детское питание. ?Happy One Month True?

A post shared by Khloé (@khloekardashian) on May 12, 2018 at 5:37am PDT Я меня нет досочного количества молока, поэтому я вынуждена была ввести прикорм.

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Недавно стало известно, что Хлое простила изменившего бойфренда, и хочет за него замуж.

Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон