Свадьба Лены и Жени Шейдлиных: эксклюзивные фотографии

Художница, блогер-миллионник и номинантка премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга» Лена Шейдлина вышла замуж: избранником девушки стал Евгений Шейдлин, с которым она встречалась больше семи лет. Свадьба прошла в Греции, на острове Санторини в узком кругу родных и близких друзей — мы публикуем эксклюзивные снимки и подробности замечательного события.

В 2011 году я стала встречаться с Евгением Шейдлиным, взяла его фамилию в социальных сетях: это произошло после нашего первого Нового года, когда на 23 этаже под песню фейерверков он по словам на каждое ухо произнес «Я тебя люблю». Вот теперь мы, семь лет провстречавшись, живем вместе и растим кошку. Когда мне исполнилось 23, проходила моя первая выставка с интерактивными инсталляциями «Вселенная Шейдлина», которая была посвящена космосу, тому, что мы все рождаемся инопланетянами, только потом об этом забываем. Приехали мои родители из Саратова, собрались близкие друзья. В тот день было холодно, ветер выталкивал людей в помещение, а я, обнявшись с Женей, стояла на крыше и грелась в его теплых щеках, уткнувшись ледяным носом. И вот он произнес: «Ты выйдешь за меня?». Дата свадьбы как особый ритуал: мы рассматривали разные варианты — апрель или май. Мне очень хотелось объединить дату с нашим числом — 23/23. Например, в мае, так как это пятый месяц, как два и три. Или апрель, чтобы наша жизнь была как цветущая сакура в Японии. А получилось 1 июня — день, когда все говорят: «Это лето будет особенным!». Я никогда не думала, что у меня будет девичник, да и не хотела, если честно. Но, собираясь в Париж, я получила письмо, в котором было написано: по прибытию в город, подойдите по этому адресу, и вас там будет ждать сюрприз. А сюрпризом оказалось то, что у меня все-таки будет девичник благодаря марке Undiz. Они загадками целый день водили меня по самым знаменитым местам, музеям, я пекла торт, собирала радужный букет, выбирала летний комбинезон в их магазине и купальник для Греции, Санторини. Вечер того дня — самое яркое воспоминание о Париже: оказалось, что Undiz привез в город моих близких друзей.

Я хотела, чтобы не было шоу, маленькую уютную свадьбу

Почему именно Греция? Мы хотели сделать праздник в первую очередь родителям, я хотела подарить им лето и целую неделю вместе. Объединение Шейдлиных и Лялиных! Без какого-либо шоу, просто маленькая уютная свадьба. Продумывая декорации, я выбрала за основу тематики цветовую гамму «жемчужина» на официальную часть, но потом должен был пройти контраст. «Розовые фламинго!», — закричала я. — «Они будут в костюмах розовых фламинго встречать закат на пляже!». Платье я представляла легким и облегающим с открытыми плечами. Утонченные руки будут подчеркивать высокие перчатки, волосы собраны с небольшим объемом, чтобы визуально вытянуть лицо. Сам образ возник, вдохновившись морской пеной, ракушками и, конечно же, мультфильмом «Русалочка». Раньше я безумно боялась фотографов: мне казалось, что я буду выглядеть толсто и нелепо в их объективах и я стала делать фотоснимки сама на штатив. Надеялась, что в будущем штатив будет и на моей свадьбе.