Утилизация лоскутков и обрезков ткани: техника пэчворка «пицца»

Если после шитья у вас осталось множество мелких лоскутков тканей разного цвета, фактуры и формы, не спешите избавиться от них. Даже самые маленькие, но хорошо сочетающиеся между собой обрезки ткани можно превратить в интересное и необычное лоскутное полотно. Эта техника называется пэчворк «пицца», но от довольно трудоёмкого, требующего известной аккуратности и терпения лоскутного шитья тут — только пёстрый «коллажный» эффект готовой работы. Освоить метод пэчворка «пицца» быстро и легко — и для этого не потребуется выкраивать детали и учиться последовательностям составления пэчворк-блоков. В этом методе главное — импровизация и фантазия, позволяющие красиво расположить лоскутки на основе так, чтобы они образовали единую картину (абстрактную или нет — по вашему желанию).

Полотно получается довольно плотным, толстым и фактурным (в немалой степени его качество будет зависеть от толщины и фактуры лоскутков, из которых вы будете его делать, и того, насколько толстым слоем обрезков вы покроете основу). Готовое полотно можно использовать для пошива наволочек к интерьерным подушкам, для пледов, сумок, косметичек, покрывал и так далее.

Итак, вам потребуется:

— лоскутки и обрезки тканей разнообразных цветов, фактур и форм;

— прозрачная ткань (тюль, фатин, органза) — ею будет зафиксирована «пицца» сверху;

— дублерин или клеевой флизелин — он послужит материалом основы;

— «паутинка»;

— марля или другая тонкая хлопчатобумажная ткань для утюжки;

— утюг.

Технология работы такова:

— раскладываем на рабочей поверхности дублерин или флизелин клеевой стороной вверх;

— сверху равномерно располагаем лоскутки ткани — так, как мы поступаем с начинкой при изготовлении пиццы, при этом нужно покрыть «начинкой» из лоскутков всю основу, не оставив «пробелов»;

— добавляем кусочки «паутинки» — она дополнительно зафиксирует лоскутки;

— сверху покрываем всё прозрачной тканью;

— накрываем получившийся «бутерброд» влажной марлей и как следует проутюживаем, а затем проходимся утюгом ещё раз уже без марли, чтобы клей основы и «паутинки» хорошо схватился.

Для большей прочности получившееся полотно лучше простегать.

Подробнее — смотрите в видео: