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Львёнок и оленёнок родились в зоопарке Ставрополя
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Львёнок и оленёнок родились в зоопарке Ставрополя 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Маленькая львица появилась на свет в городском зоопарке, сообщил STAV.AIF.RU руководитель «Ставропольских парков культуры и отдыха».
Малышка родилась на днях у львов Симбы и Клёпы, живущих в зоопарке Ставрополя. Всех детёнышей, появившихся у четвероногой африканской «семьи» раньше, передали зоопаркам в другие города. Маленькая львица тоже покинет родителей, но не раньше, чем научится питаться самостоятельно — через 3-4 месяца. Сейчас она проводит всё время в одном вольере с мамой, но через полторы недели сможет выйти на прогулку и познакомиться с горожанами.
Другой малыш уже готов к новым приключениям. Помимо львицы, в зоопарке родился оленёнок, который уже встречает гостей. Горожане могут придумать имена для детёнышей и прислать их на электронную почту «Ставропольских парков культуры и отдыха». Авторам самых оригинальных имён достанутся билеты в зоопарк и аквапарк.
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