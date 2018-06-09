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TF1: Россия научится делать «французские сыры» раньше, чем снимут санкции
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TF1: Россия научится делать «французские сыры» раньше, чем снимут санкции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французское оборудование, перенимает опыт французских экспертов и в итоге производит аналоги европейских сыров, масел и молока. Об этом говорится в репортаже телеканала TF1.
Журналисты напомнили, что из-за санкций Россия больше не импортирует сельскохозяйственную продукцию из Европы, в том числе французские сыры, поэтому ей пришлось повышать качество собственной.
Съемочная группа отправилась на предприятие, которое выкупило несколько коров с ферм Фран-Конте. Порода монбельярд дает молоко высокой жирности, необходимое для производства сыров. Российская ферма также активно использует французские технологиями разлива молока в бутылки.
За несколько лет компания научилась производить аналоги разных французских сыров и продолжает разработки. Однажды эмбарго на европейскую продукцию снимут, но Россия к тому дню всё уже будет производить на своей территории, предупредил канал.
В 2014 года после госпереворота на Украине отношения России и Запад серьезно ухудшились. После возвращения Крыма Москву обвинили в нарушении норм международного права и ввели против нее санкции. Россия приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение. Под эмбарго попали различные категории продуктов, в том числе молочные продукция из ЕС.
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