TF1: Россия научится делать «французские сыры» раньше, чем снимут санкции

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости . Россия завозит коров французской породы монбельярд, использует французское оборудование, перенимает опыт французских экспертов и в итоге производит аналоги европейских сыров, масел и молока. Об этом говорится в репортаже телеканала TF1.

Журналисты напомнили, что из-за санкций Россия больше не импортирует сельскохозяйственную продукцию из Европы, в том числе французские сыры, поэтому ей пришлось повышать качество собственной.

Съемочная группа отправилась на предприятие, которое выкупило несколько коров с ферм Фран-Конте. Порода монбельярд дает молоко высокой жирности, необходимое для производства сыров. Российская ферма также активно использует французские технологиями разлива молока в бутылки.

За несколько лет компания научилась производить аналоги разных французских сыров и продолжает разработки. Однажды эмбарго на европейскую продукцию снимут, но Россия к тому дню всё уже будет производить на своей территории, предупредил канал.