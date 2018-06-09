Ксения Бородина уехала из России, подогрев слухи о разрыве с мужем 

@borodyliaКсения Бородина уехала из России, подогрев слухи о разрыве с мужемНа фоне всех слухов о расставании с супругом Ксения Бородина (35) вместе со старшей дочерью и подругами улетела в Италию, на остров Капри. Муж Курбан Омаров на снимках из райского местечка не фигурирует. И все бы ничего, но некоторое время назад поклонники заметили, что телеведущая перестала носить обручальное кольцо. Более того, супруги отписались друг от дурга в соцсетях. Совсем недавно таким же образом разругалась другая пара — Павел Прилучный и Агата Муцениеце.
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 8 Июн 2018 в 9:34 PDT Напомним, Ксения Бородина три года замужем за бизнесменом Курбаном Омаровым. У супругов растет общая дочь Тея. В отпуске Ксения, кажется, не скучает без мужа: дружная компания арендовала виллу на холме с потрясающим видом на город. Единственный недостаток: на машине туда не подъедешь, потому пакеты с продуктами приходится нести в руках. Но, по словам, Бородиной это не стоящие внимания мелочи. Мало кто знает, что телеведущая провела детство в Италии. именно на острове Капри. Ее мама вышла замуж за итальянского бизнесмена и архитектора, когда Бородина была школьницей. Однако спустя некоторое время Ксения вернулась в Москву, где училась и жила с бабушкой. Сейчас каждое лето телеведущая старается проводить часть отпуска в Италии. А тем временем Егор Крид открестился от Дарьи Клюкиной: «Мы не можем быть вместе».
Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) 9 Июн 2018 в 3:41 PDT