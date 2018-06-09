Эта женщина была в шоке, когда мужчина, который сидел рядом с ней, назвал ее «неверной». Но затем капитан сделал это!

Мужчина-мусульманин, прибыл на свое место в переполненном самолете и тут же отказался от него. Кресло было рядом с пожилой белой женщиной, которая читала Библию.

Мусульманскому мужчине стало противно, и он сразу же вызвал стюардессу и потребовал новое место. Мужчина сказал: «Я не могу сидеть рядом с этой безбожницей». Стюардесса ответила: «Позвольте мне узнать, может я смогу найти другое место».

Через какое-то время стюардесса вернулась и заявила: «В эконом-классе больше нет свободных мест, но я поговорю с капитаном и узнаю, может что-то есть в первом классе. »

Через приблизительно 10 минут стюардесса вернулась и заявила: «Капитан подтвердил, что в эконом классе больше нет свободных мест, но есть одно место в первом классе. Согласно политике нашей компании, нельзя чтобы человек из эконом класса пересаживался в первый класс, но чтобы избежать скандала, и не заставлять человека сидеть рядом с неприятным ему человеком, капитан согласился нарушить это правило и разрешить пересесть в первый класс.»

Прежде чем разгневанный мужчина-мусульманин смог, что-то сказать, стюардесса указала на пожилую женщину и сказала: «Итак, мадам, если бы вы были так любезны, взять ваши личные вещи, то мы хотели бы перевести вас в комфортный первый класс, так как капитан не хочет, чтобы вы сидели рядом с неприятным Вам человеком.»

Пассажиры в креслах поблизости начали аплодировать, а некоторые аплодировали стоя.

Это достойно уважения! Аминь!