Надежда Сысоева опровергла домыслы о серьезном недуге

Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева — девушка стройная, худая, она не боится публиковать свои фото в купальнике. Однако Надежда вовсе не рассчитывала, что ее фигура может стать поводом для неприятных сплетен.

Поклонники были озадачены, увидев на днях фото звезды. Надежда позировала на пляже в купальнике, но подписчики наперебой стали писать о том, что артистка чем-то серьезно больна, поскольку слишком худая.

Надя даже рассердилась и написала в ответ, что с ней все в порядке, просто, в отличие от некоторых, она подготовилась к лету.