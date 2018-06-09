Надежда Сысоева опровергла домыслы о серьезном недуге 

Участница шоу Comedy Woman Надежда Сысоева — девушка стройная, худая, она не боится публиковать свои фото в купальнике. Однако Надежда вовсе не рассчитывала, что ее фигура может стать поводом для неприятных сплетен.
Поклонники были озадачены, увидев на днях фото звезды. Надежда позировала на пляже в купальнике, но подписчики наперебой стали писать о том, что артистка чем-то серьезно больна, поскольку слишком худая.
Надя даже рассердилась и написала в ответ, что с ней все в порядке, просто, в отличие от некоторых, она подготовилась к лету.
Ранее Сысоева сообщила изданию «7 Дней», что она делает для того, чтобы оставаться в форме. «Никаким серьезным спортом я не занимаюсь, но зато я делаю зарядку каждый день, а в свободное время катаюсь на скейтах, роликах, лонгах. Если отдыхаю на море, то обязательно выбираю место, где можно позаниматься серфингом. Но такого не бывает, чтобы я фанатично, три-четыре раза в неделю ходила в бассейн или спортивный клуб. Хотя недавно у меня появился личный тренер. Но для этого была причина: мне предложили участвовать в фотосессии для крутого мужского журнала. Кроме серьезных тренировок мне подобрали специальное питание».