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Она прибежала к врачу сообщить о больной матери. Но врач был шокирован тем, что произошло на следующий день!
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Она прибежала к врачу сообщить о больной матери. Но врач был шокирован тем, что произошло на следующий день! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Раздался неистовый стук в дверь кабинета врача. Стук, был очень громкий и продолжительный. «Заходите, заходите», — нетерпеливо ответил врач. «Проходите, а то вы разбудите даже мертвых». В кабинет вошла испуганная маленькая девочка, не более девяти лет. На ее лице было написано, что ее что-то очень беспокоит: «Доктор, умоляю вас, пожалуйста, пойдемте со мной… Моя мама наверно умирает, она очень сильно больна». «Я не выезжаю на дом, привезите ее сюда», — сказал врач. «Но она очень сильно заболела, так что вы должны прийти к ней или она умрет.» Доктор, тронутый ее преданностью, решил, что он все таки пойдет с девочкой, чтобы посмотреть, что с ее матерью.
Она привела его в свой дом, где ее мать лежала в постели, женщина была очень больна, она не могла поднять голову, но ее глаза кричали о помощи и врач помог ей. Она бы умерла в ту ночь, если бы не ее ребенок. Доктор сбил жар, и она пережила ночь, а утром доктор убедился, что она в порядке, сказал, что он вынужден уйти, но ближе к вечеру, он обязательно еще зайдет к ней.
Как и обещал, он вернулся, чтобы проверить, как женщина себя чувствует. Мать хвалила врача за все, что он сделал. А он сказал женщине, что это надо благодарить ее дочь, потому что она умерла бы, если бы ее малышка не позвала на помощь. «Вы должно быть очень горды вашей замечательной маленькой девочкой, это ее мольба, заставила меня прийти к Вам!»
«Но, доктор, моя дочь умерла более трех лет назад. Вот ее фотография на стене.»
Ноги врача подкосились, когда он увидел, что на фотографии была та маленькая девочка, которая просила его о помощи. Доктор стоял неподвижно, совсем недолго, а потом его лицо озарила улыбка. Он понял, что тот бешеный стук, который он слышал в своем кабинете, был знаком от маленького прекрасного ангела, который просил его о помощи.
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