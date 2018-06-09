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Восьмилетний мальчик рискнул жизнью ради матери
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Восьмилетний мальчик рискнул жизнью ради матери 

News.ru 1 час назад
Восьмилетний Эдвард Милс родом из области Кейтнесс в Шотландии стал самым юным скалолазом, который взобрался на высочайшее в Великобритании скальное образование Олд-Ман-оф-Хой, расположенное на Оркнейских островах. Целью мальчика было собрать средства для благотворительной организации «Скалолазы против рака» и помочь матери, у которой наблюдается последняя стадия рака.
После восхождения на гору Эдвард отметил, что это было «довольно страшно».
Взобравшись на скалу, мальчик увидел спрятанную коробку и маленькую книгу, сообщает BBC. У Эдварда была металлическая карточка с надписью «Подарок мамы „Скалолазам против рака“», которую он положил в коробку вместе со написанной историей о нём и его матери.
Юный англичанин начал заниматься скалолазанием ещё в два года и уже в восемь смог взобраться на самую высокую скалу. Ранний рекорд установил мальчик 10 лет.
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