Собираемся на пикник: что взять с собой, чтобы хорошо провести время

Наступило лето, и многие из нас будут стремиться проводить максимум свободного времени на свежем воздухе и за городом. Что делать тем, у кого нет дачи, или просто любителям дикой природы? Устроить настоящий пикник на берегу реки, на поляне посреди леса или в специальной зоне для пикников! Только заранее позаботьтесь о том, чтобы время, проведённое вдали от цивилизации, принесло вам только положительные эмоции.

Подумайте об основных пунктах в списке необходимых вещей, и о том, какие проблемы они решают. Сделать этот процесс проще и нагляднее нам помогут специалисты из «Леруа Мерлен», где есть немало товаров для отдыха на природе.

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1. Гриль и барбекю

Самый сложный пункт в планировании пикника для любителей поджарить что-нибудь на огне — это выбор подходящего места. Закон запрещает разводить костры в первом попавшемся месте, тем более если речь идёт о парковых зонах в черте города. Поэтому подбирая маршрут и площадку для отдыха, ориентируйтесь в первую очередь на уже оборудованные для этого зоны. Или изучите подробно правила поведения в лесу и касающиеся их законы и ищите дикое лесное место, подходящее по всем параметрам.

Какой бы выбор вы ни сделали, настоящий мангал будет удобнее и безопаснее обычного костра или самодельного очага. Для небольшой компании подойдёт маленький разборный, ну а если вы собираетесь устроить серьёзный праздник на природе, можно и стационарный большой мангал с собой взять. Не забудьте шампуры, решётки, уголь и жидкость для розжига!

И захватите с собой всё, что пригодится на случай возгорания или ожога. Прихватки или специальные рукавицы, фартук, бинты, мазь от ожогов и даже огнетушитель. Эти меры предосторожности могут показаться лишними, но лучше перестраховаться. И пусть ваш пикник пройдёт замечательно!

2. Приготовление пищи

Часто бывает так: о шашлыке подумали, еду купили, костёр развели — но вдруг выясняется, что под рукой не оказывается необходимой мелочи. Проследите, чтобы у вас точно была вода для питья и мытья рук, посуда, салфетки или полотенца, соль.

Возьмите с собой как минимум один нож, а лучше несколько — и кухонные, и складные. Последние могут пригодиться не только за столом, ведь вы на природе. Подумайте, как будете угощаться и готовить пищу к подаче — для этого понадобятся разделочные доски и подставки под горячее. И главное — пусть у вас будет с собой как минимум один, а лучше несколько запасных пакетов. Мусора, скорее всего, окажется немало, и его нужно увезти с собой и выбросить в контейнер. Природа скажет вам спасибо!

3. Комфорт

Здорово, если там, куда вы едете, уже есть стол и скамейки, но так бывает не всегда. Пледы и подушки сделают ваш пикник не только приятным, но и комфортным. И пусть лучше их будет больше, чем меньше, чтобы каждый мог вытянуть ноги и сидеть на чём-нибудь мягком.

Пледы, особенно с клеёнчатой подкладкой, спасают от холода и влаги, а заодно и от неудобства, если под вами окажутся камушки, корни деревьев или просто неровности почвы. Чем толще плед, тем лучше! Тёплый текстиль пригодится вам даже в том случае, если вы разместились в беседке со столом — вдруг станет прохладно или пойдёт дождь. Сидеть на отсыревшем дереве — то ещё удовольствие.

4. Сон на свежем воздухе

Если вы выбрались на природу не на пару часов, а всерьёз и надолго, вам может захотеться вздремнуть или просто поваляться после плотного обеда. Захватите с собой гамак, даже если он покажется вам лишним грузом в дороге. Потом ещё сто раз обрадуетесь, что не поленились уложить его среди других вещей. На твёрдой земле долго не пролежишь, а в гамаке вы отдохнёте и телом, и душой, сможете расслабиться в удобной позе, позагорать или, наоборот, насладиться прохладой, если сможете повесить гамак между густыми деревьями.

На гамак можно сесть вдвоём-втроём, если у вас большая компания. Это как в жилом интерьере, где должны быть и диваны, и кресла, и стулья. Наличие нескольких разных зон для отдыха гарантирует, что никто не заскучает и каждый выберет подходящий вариант. Кстати, кроме классического гамака есть ещё надувные диваны, напоминающие пляжные круги и матрасы, только для лесной обстановки. Это как раз и кровать, и шезлонг, и кресло!

5. Тень и прохлада

Почти наверняка ваш пикник будет проходить на открытой местности — ведь жечь костры под деревьями нельзя. А это значит, что скорее всего вы окажетесь на солнце, которое будет светить в глаза и перегревать вас. Нерадостная перспектива, учитывая сочетание с открытым огнём неподалёку. Позаботьтесь о тени, чтобы не бегать охлаждаться в ближайшую рощу!

Возьмите с собой сборный павильон или зонтик. Под ними можно и плед расстелить, и складную мебель поставить. Особенно это важно, если с вами будут маленькие дети. Да и взрослым не захочется терпеть любые физические неудобства. Кстати, если пойдёт дождь, то при наличии зонтика или павильона он расстроит вас гораздо меньше. А места эти удобные приспособления занимают совсем немного — в багажнике автомобиля уместятся!

6. Безопасность

Живая природа — это не только птички, белочки и ёжики, но ещё и насекомые, причём очень неприятные. Комары ждут не дождутся, когда вы приедете к ним в гости, чтобы тоже устроить пикник. Поэтому проследите, чтобы у вас было чем от них защититься — пригодится спрей или специальная свеча, которая отгоняет насекомых.

А ещё, даже если день будет жаркий, лучше, чтобы ваше тело было максимально закрыто, включая голову и ноги. Это поможет вам избежать укусов насекомых и вообще чувствовать себя спокойно. Потому что клещи тоже не дремлют! Одежду лучше заранее обработать специальным защитным средством.

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