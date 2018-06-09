Сильная женщина пляшет у окна

Сериал: American Woman Год: 2018 Канал: Paramount Network

Довольно неожиданная драмеди на тему «сильная женщина плачет у окна». На экран возвращается Алисия Сильверстоун — недооцененная актриса, памятная по провальной роли Batgirl в «Бэтмене и Робине» и отличным образам в клипах группы Aerosmith.

Семидесятые годы, время, когда женщина не могла получить кредит в банке без поручительства мужчины. Бонни Нолан — классическая американка: прилежная жена, хорошая домохозяйка и любящая мать. Но однажды ее идеальный и безупречный мир рушится. Она была так называемой трофейной женой. В ее обязанности входило заботиться о детях, вести домашнее хозяйство, беспрекословно слушаться мужа и всегда выглядеть для него красивой.

Но когда брак дал трещину Бонни решает, что сама в состоянии позаботиться о себе и двух дочках. Но как выжить в мире, где существует гендерное неравенство и всем заправляет сильный пол? Устав от образа нарядной куклы, она понимает, что наступил момент рассчитывать только на свои силы, не опираясь на мужское плечо. Она прогрессивная, умная американская женщина и просто обязана добиться успеха. А обрести независимость и справиться с трудностями ей помогут лучшие подруги Кэтлин и Диана. Вместе им будет легче противостоять обществу, где процветает сексизм.

В общем, если вам хочется провести вечер со своей девушкой за просмотром сериала — это идеальный продукт для такого времяпрепровождения. В меру юморной, в меру сатирический и весьма атмосферный.

АВТОР: АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ