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7-летний ижевчанин выступит на шоу талантов по телеканалу «Россия»
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7-летний ижевчанин выступит на шоу талантов по телеканалу «Россия» 

Izhlife 42 минуты назад
Фото: Izhlife
Первоклассник из столицы Удмуртии Никита Хайрулин под псевдонимом B-Boy Малыш Ник выступит на шоу талантов Лига удивительных людей по телеканалу Россия-1. Он представляет нашу страну в направлении Брейк-данс в категории Ритм улиц. В грандиозном международном соревновании примут участие лучшие из лучших со всего мира: артисты, спортсмены и просто обычные люди с необычными способностями. Они продемонстрируют силу и ловкость, уникальное мастерство и владение невероятными техниками, говорится в описании на сайте проекта. Противостоять в первом раунде Никите будет 37-летняя японка Наруми, лидер одной из лучших в мире команд по брейк-дансу Body Carnival. Эфир с участием юного ижевчанина состоится уже сегодня, 3 июня, в 19:00 на телеканале Россия-1. Напомним, прошлой осенью Никита Хайрулин стал участником шоу Лучше всех на Первом канале. Мальчик потряс всех своим танцем и получил звание Самый крутящийся мальчик Ижевска. Мама Никиты рассказала IZHLIFE о кастинге, съемках и о том, как брейк изменил жизнь ее сына. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 7-летний танцор из Ижевска появился в шоу Лучше всех на Первом канале
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