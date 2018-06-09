Как выбрать свою первую анальную пробку

Некоторое время назад секс-индустрия отмечала повальную «моду» на анальный секс, и интерес к этой теме меньше не становится. Почему так? Если отбросить сугубо мужские интересы в этом процессе, остается и твое удовольствие — ведь анальный секс может быть очень приятным.

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Анальный секс — это интересная и чувственная практика, способная — при соблюдении правил безопасности — доставить огромное удовольствие женщине.

А нужен ли нам член?

Секс-шопы совершенно не случайно предлагают такой богатый ассортимент девайсов для анального проникновения. С их помощью ты можешь попробовать, нравится ли тебе такой вид ласк. Но не только.

Анальная пробка — это тот самый способ попробовать секс «двойное проникновение», при этом не привлекая реального человека и минимизировав риск травм. Чтобы избежать разочарований, вместо третьего партнера привлеки игрушку.

Матчасть

Сфинктеров в теле любого человека два: передним мы можем управлять усилием воли, сжимая и расслабляя мышцы, когда нам это нужно. А вот внутренний сфинктер неподконтролен нам и сжимается, когда организм в этом нуждается. Поэтому главное правило в анальных играх — это деликатность. Если один из сфинктеров мы можем расслабить сами, то к расслаблению другого нужно подойти со всей ответственностью, чтобы не повредить слизистую и не вызвать непроизвольного сокращения мышц резкими движениями.

Именно эта особенность строения тела человека и легла в основу самого базового принципа, по которому мы советуем выбирать анальную пробку.

Чего ты хочешь?

Чтобы выбрать анальную пробку, прежде всего определись, как именно ты хочешь её использовать. Анальные пробки в большинстве своём делятся на два типа: те, которые нужны для подготовки к анальному сексу, и те, которые используются во время вагинального секса в качестве дополнительного стимулятора.

Пробка, которую ты можешь использовать во время секса, имеет округлую форму и стоппер, который прикрепляется к основанию узкой перемычкой, что позволяет игрушке зафиксироваться внутри и надёжно защищает её от проскальзывания вглубь. Перемычка у таких игрушек будет тонкой, потому что необходимости подготовить сфинктеры к пенетрации нет, соответственно, задействовать их не нужно. Задача анальных пробок для вагинального секса в том, чтобы усилить ощущения обоих партнеров.

Пробки, которые помогают готовиться к анальному сексу, называются «анал-стартеры». Чаще всего они имеют форму клина, а стоппер присоединяется к самому телу пробки, не имея перед собой ярко выраженной перемычки. Такая форма игрушки позволяет наиболее эффективно подготовить анальное отверстие к последующему сексуальному контакту. Организм привыкает к ощущению наполненности и к тому, что сфинктеры могут находиться в новом для них положении.

Размер пробки стоит подбирать, основываясь на твоих собственных предпочтениях, но для первого опыта лучше подойдут небольшие игрушки. Самое главное — всегда обращай внимание на стоппер: диаметр его основания должен быть значительно шире диаметра перемычки, чтобы пробка не смогла провалиться внутрь. Когда такое случается, иногда игрушку получается извлечь самостоятельно, но иногда приходится обращаться к помощи специалистов.

Очень важным фактором при выборе пробки будет материал, из которого она выполнена.

Стекло

Как правило, при изготовлении таких анальных пробок используется боросиликатное стекло — оно не бьётся, но ронять игрушку из такого материала с большой высоты всё же не стоит (и бить молотком тоже не нужно). Особенность такого материала в том, что срок годности у него выше, чем у других, такую пробку при аккуратном использовании можно хранить десятилетиями. К тому же стекло неприхотливо в выборе лубриканта — использовать можно любой.

Металл

Пробки из такого материала отличаются жёсткостью, долговечностью и определённой тяжестью. Металл легко мыть, с ним можно использовать любую смазку. А ещё анальная пробка из такого материала отлично подойдёт для игр с температурой, так как металл очень восприимчив к её переменам — игрушку можно нагреть под струёй горячей воды или же, наоборот, охладить.

Медицинский силикон

Гипоалергенный, нежный и бархатный на ощупь материал, который не вызывает раздражения, легко моется и при соприкосновении с кожей дарит очень приятные ощущения. Пробка из такого материала может находиться внутри до шести часов. Как правило, анальные пробки не изготавливаются из силикона целиком, а лишь покрыты им сверху, но это не мешает наслаждаться удивительной гладкостью материала. Для использования в тандеме не годится смазка на силиконовой основе.

Анальные пробки могут обладать различным функционалом, например, вибрацией или способностью к механическому расширению уже внутри тела. Могут быть украшены стразой или хвостом, гладкими или ребристыми. Выбор — за тобой.

На что еще важно обратить внимание?

На отсутствие швов и шероховатостей. То, что для вагинального проникновения могло быть некритичным, в случае анального отверстия имеет особое значение.

На обработку игрушки после. Обязательно использовать специальное средство для чистки — обычной водой с мылом не убить все бактерии, которые окажутся на ней после использования. Можно также просто использовать игрушку в презервативе.

На смазку. Без нее даже не думай пробовать. Обрати внимание на то, какая будет сочетаться с твоей игрушкой, бери специальную для анального секса. Подробнее о смазках мы писали вот здесь.

Текст: эксперт онлайн-гипермаркета для взрослых Condom Shop Ксения Меркелова

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