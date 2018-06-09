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Мать и отчим объявили восьмилетнего сына геем и замучили его до смерти
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Мать и отчим объявили восьмилетнего сына геем и замучили его до смерти 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В США вынесен приговор женщине и ее сожителю, которые замучили восьмилетнего ребенка, потому что считали его геем. Об этом пишет Associated Press.
34-летняя Перл Фернандеc (Pearl Fernandez), в феврале признавшая себя виновной в убийстве сына, приговорена к пожизненному тюремному заключению. Ее бойфренд, 37-летний Исауро Агирре (Isauro Aguirre), вину которого установили присяжные в 2017 году, приговорен к смертной казни.
В мае 2013 года Фернандес позвонила по телефону экстренных служб и сообщила, что ее сын не дышит. Женщина утверждала, что он упал и стукнулся головой о комод. У него обнаружили перелом костей черепа, сломанные ребра и многочисленные ожоги. Через два дня мальчик умер.
Другой ребенок Фернандес рассказал полиции, что мать и отчим считали восьмилетнего сына геем. За это его часто били, наказывали, если он играл с куклами, и заставляли ходить в школу в женской одежде. Кроме того, мальчика морили голодом, связывали и заставляли спать в шкафу. По нему стреляли из пневматического пистолета и выбили зуб бейсбольной битой.
Судья назвал действия Фернандес и Агирре бесчеловечными. «Это за пределами животного поведения, потому что даже животные знают, как заботиться о собственном потомстве», — заявил он.
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