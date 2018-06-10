Сотрудники МЧС изловили змею около школы во Владивостоке‍

На стадионе около школы №19 на улице Постышева во Владивостоке ползала змея. На территории возле школы гуляют школьники и мамы с маленькими детьми, которых вид рептилии сильно напугал. Вызывали спасателей, которые изловили змею. Об этом сообщил сайт vladivostok.glavny.tv.

По словам очевидцев, это был амурский полоз, безобидная змея. «Ну и пусть ползет. На днях во дворе видели полоза, взрослый уже… Постояли с ребенком посмотрели, к соседям уполз. В детстве столько их перетаскали, прикольные. И не обидные», — комментируют пользователи соцсети, размещенный видеоролик.

В парке «Штыковские пруды» во Владивостоке змеи встречаются на каждом шагу, утверждают посетители парка в социальных сетях. Пресмыкающиеся с наступлением тепла все чаще встречаются в городе, отметили серпентологи.