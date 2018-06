Три месяца на новой работе: как быстро стать незаменимым сотрудником и коллегой

В новой компании важно уже с первых дней показать, что вы держите обещания, данные на собеседовании, готовы вписаться в коллектив и понимаете философию фирмы. Как это сделать? Первые недели на новой работе — время, когда нужно произвести максимальное впечатление на руководство и коллег. О том, как оперативно показать, насколько вы ценный сотрудник, пишет Business Insider.

Анализировать свои первоначальные планы

Обдумайте все цели, которые вы перед собой поставили, когда устраивались на работу. Вспомните, чем вы смогли «продать» себя на собеседовании, и продемонстрируйте, что собираетесь выполнить все, что обещали. Изучите, как поменялись ваши планы, и определите, как оптимизировать работу, чтобы делать больше и двигаться к своим целям.

Стать незаменимым членом команды

Три месяца — достаточный срок для того, чтобы изучить обстановку и показать коллегам, какой вклад вы можете внести.

Участвуйте во всех совещаниях и обсуждениях с первой недели. Определите, какие навыки смогут сделать вас ценным игроком команды.

Научиться решать проблемы

Аннабель Экшен, основательница проекта Never Liked It Anyway, который позволяет людям продавать ненужные вещи, оставшиеся от прошлых отношений, поделилась своими секретами креативного решения проблем. Она рекомендует начинать с малых проектов, отказаться от привычных решений и даже спрашивать себя: «А как бы поступил мой герой?».

Выходить из зоны комфорта и заводить новые деловые отношения

После того, как вы подружитесь со своими коллегами, пора знакомиться и с другими людьми в компании. Для этого лучше всего обратиться к ним за советом. Люди любят говорить о себе, они хотят делиться опытом. Не бойтесь заводить новые связи, вы многому научитесь.

Рассматривать новые способы достигать большего

Стюарт Баттерфилд, генеральный директор Slack, рассказал, что мотивирует своих сотрудников экспериментами.

Мне кажется, люди в возрасте за 20 иногда ведут себя слишком серьезно, — признался он. — Они хотят чувствовать, что смогли добиться чего-то в раннем возрасте и не пытаются в чем-либо разобраться. Я же стараюсь подтолкнуть их к экспериментированию.

Менять привычки

Вот что пишет об этом Чарльз Дахиг в своей книге «Сила привычки»:

«Обычно люди, занимающиеся тренировками, начинают лучше питаться и становятся продуктивнее. Они меньше курят, более терпеливы по отношению к коллегам и семье. Они реже пользуются кредитными картами и утверждают, что испытывают меньше стресса. Тренировки — ключевая привычка, которая вызывает обширные изменения».

Такие полезные занятия, как медитация, рисование и чтение могут положительно сказаться на вашей работе.

Избавиться от занятий, которые убивают время

Все мы иногда тратим время впустую, и только в наших силах исправить эту ситуацию. Начните записывать, что вы делаете в течение дня — так вы отследите наиболее и наименее продуктивные занятия.

Всегда демонстрировать свою ценность в компании

Успешные люди не забывают показывать, какой вклад они вносят в общее дело.

«Но не для того, чтобы кому-то что-то доказать, а чтобы вдохновлять коллег, — объяснил агент ФБР Робин Дрике. — Если вы хотите получить повышение, спросите себя: «Как мне впечатлить руководство, чтобы оно захотело меня видеть рядом с собой?». Вы должны понять, что для него важно. Как начальство видит процветание своей команды? Как вы можете облегчить его работу?»

Ставить цели в соответствии с ожиданиями руководства

Обсудите с менеджерами, какие из ваших целей по-прежнему соответствуют планам компании. Это отличная возможность узнать, все ли вы делаете правильно, что стоит доработать и как вам лучше всего провести следующую рабочую неделю.

Пользоваться каждой возможностью, чтобы пообщаться с коллегами

Слово «нетворкинг» звучит пугающе, но на самом деле для этого достаточно выпить с коллегами кофе или обсудить «Игру престолов». Джоанна Коулс, бывший редактор Cosmopolitan Marie Claire , считает, что иметь хорошие отношения с коллегами, так же важно, как и с начальством (если даже не важнее).

Ваши коллеги окажут на вас, пожалуй, наибольшее влияние в жизни, поскольку вам предстоит пережить вместе успехи и неудачи, — говорит она.

Используйте старые контакты

Свяжитесь с людьми с предыдущей работы и попросите у них оставить рекомендацию в профессиональных соцсетях. В конце концов, лучше всего получать рекомендации не в момент поиска нового места работы, a заранее.

Теги: лайфхаки, карьера