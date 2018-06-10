Шведская принцесса Мадлен крестила младшую дочь

В Сети появились фото и видео с церемонии.

Вторая дочь короля Швеции Карла XVI Густава и королевы Сильвии принцесса Мадлен Терезия Амелия Йозефина в марте нынешнего года в третий раз стала мамой. А на днях состоялось таинство крещения малышки; первые фото и видео с мероприятия уже появились в Сети.

Церемония состоялась в Королевской капелле во Дворце Дроттнингхольм в Стокгольме. Для торжественного дня счастливая мама выбрала светлое платье с цветочным мотивом, ее голову украшал венок.

Напомним, маленькая принцесса Эдриенн родилась в марте этого года и стала третьим ребенком принцессы Мадлен и ее супруга Кристофера О'Нилла. Также пара растит дочь Леонор Лилиан Марию 2014 года рождения, и сына Николаса Пауля Густава 2015 года рождения. На данный момент малышка Эдриенн является десятым претендентом на королевский престол Швеции.

Фото: Instagram

Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook,

«В Контакте» и «Одноклассниках»!