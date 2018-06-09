Сотни цветов и подарки: шведская принцесса Мадлен крестила младшую дочь

На днях в Швеции произошло радостное событие. Принцесса Мадлен (Prinsessan Madeleine) и ее супруг Кристофер О’Нилл (Christopher O'Neill) крестили младшую дочь Адриенн (Adrienne). Напомним, малышка появилась на свет 9 марта. Уже через несколько дней королевская семья показала первое фото маленькой принцессы. Также у Мадлен есть двухлетний сын Николас и четырехлетняя дочь Леонор. На церемонии крещения были все дети шведской принцессы и другие члены семьи, включая королеву Сильвию и короля Карла Густава

Храм, в котором свершилось таинство, украсили сотнями цветов розового оттенка. Сама Мадлен примерила нежный образ: на ней было легкое белое платье в цветочек, а также ее голову украшал венок из разноцветных бутонов. Многим в этом наряде она напомнила главную героиню фильма «Зачарованная» Жизель. Кристофер О’Нилл выбрал для важного дня классические серые брюки, удлиненный пиджак, светло-голубую рубашку и черный галстук. Старшая наследница Мадлен была облачена в белое платье, похожее на мамино, а ее брат примерил рубашку как у отца и бежевые шорты.

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На принцессе Адриенн была длинная крестильная рубашка принца Густава Адольфа, на которой вышиты имена всех королевский младенцев. Для малышки родители выбрали шесть крестных мам и папа, почетные роли получили близкие друзья пары и одна из племянниц Кристофера. Младшая наследница Мадлен также получила множество подарков: от книжек до игральной площадки в знаменитом парке Гревагорден. В той же часовне дворца Дроттнингхольм, где прошли крестины, король и королева дали торжественный прием и ланч в честь события.

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