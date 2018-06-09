Xiaomi выпустила новые кроссовки за 2 000 рублей

Xiaomi выпустила новые кроссовки за 2 000 рублейВ апреле прошлого года Xiaomi представила первые кроссовки под брендом Mi (читайте наш обзор). Sport Sneakers получили приятный дизайн и гуманный ценник.

Обувь пришлась по душе любителям спорта, и спустя год Xiaomi выпустила обновленную версию кроссовок. Mi Smart Sneakers 2 выглядят еще лучше чем предшественники, но при этом производитель сумел удержать цену на уровне $31 или 2 000 рублей.

Подошва кроссовок состоит из пяти слоев, каждый выполняет свою функцию, обеспечивая максимальную амортизацию и вентиляцию. Формируется она путем прессовки, поэтому порвать Mi Smart Sneakers 2 во время ношения будет непросто. Никакого клея и неаккуратных испачканных швов.

На выбор доступны пять цветовых решений. Оранжевый позиционируются исключительно как расцветка для женщин и доступны в размерах от 36 до 39.

Дополнительно есть синие, белые, темно-серые и черные Mi Smart Sneakers 2, которые компания выпускает в диапазоне от 39 до 46 размера.

В продажу кроссовки поступят 11 июня.