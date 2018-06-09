Судьбу ЧМ-2018 решат за МКАДом? Репортаж из комнаты видео-ассистента

Открытие Международного вещательного центра — именно под такой вывеской проходило одно их мероприятий, на которые ФИФА с радостью приглашает журналистов, пока чемпионат мира еще не стартовал. Интересно?

Вот и журналистам эта тема не особо близка — открытие места, откуда их коллеги будут вести прямые эфиры, передавать картинку и распространять видео по всему миру… Что в этом интересного? Но более сотни репортеров из разных уголков мира не поленились и все же приехали в субботу утром за МКАД — в «Крокус Экспо», чтобы поприсутствовать на этом «скучном» мероприятии.

Думаете они отправились сюда, чтобы услышать историю взаимоотношений мэра Москвы Сергея Собянина с президентом ФИФА Джанни Инфантино , которые начались с улыбки итальянца, а продолжились тем, что градоначальник похвастался всем, сделанным при нем в городе за последние лет пять? Нет. Секрет даже не в Аркадии Дворковиче, который еще вчера открывал Музей мирового футбола в красной безрукавке, похожий на волонтера, а уже сегодня принарядился в строгий костюм.

Дето в том, что именно здесь, за МКАДом, будет находиться VOR — video operation room — комната, в которой будут готовиться видеоповторы для VAR — video assistant referee — видео-ассистента арбитра, если просто и по-русски. Именно ради того, чтобы побывать в этой комнате, все за МКАД утром в субботу и приехали.

Комната без окон

Главный итог: за трансляцией будут следить даже больше арбитров, чем за матчем с кромки поля — сразу восемь человек. Трое из них будут отслеживать «оперативку» — происходящее по ходу встречи. Они на всякий случай будут подсказывать главному арбитру был ли гол, попал ли игрок в офсайд, ушел ли мяч в аут. Для того, чтобы сигнализировать о том или ином происшествии арбитру, достаточно простого нажатия на кнопку на планшете — так в современном футболе принимаются решения.

Еще три человека активизируются, кода в матче для принятия решения требуется просмотр видеоповтора. Двое из них выбирают камеры, с которых можно оценить момент с лучшего ракурса, а один — напрямую контактирует с рефери матча.

Их подстраховывает еще один человек. Пока они заняты, он продолжает следить в прямой трансляции за происходящим на поле. У всех утих ребят есть еще один «смотрящий» — супервайзер, который следит за тем, чтобы все работало, как швейцарские часы на руке у Инфантино. Здесь же установлены две камеры, трансляция с которых будет выводиться на экран телевизоров, когда в матче потребуется просмотр повтора. Увидите такой момент, знайте — комната находится на самом МКАДе в Москве, а не на стадионе.

Всего в комплексе две такие комнаты. В каждой комнате — по две линии с мониторами, чтобы в случае какой-то накладки, можно было оперативно решить проблему.

— Это система, которая внедрена в том числе и по просьбам зрителей, — отмечает проводивший экскурсию по VOR экс-арбитр ФИФА Массимо Бузакка. — Могу сказать6 что уже сегодня порядка 98% решений принимаются правильно.

VAR — главное нововведение чемпионата мира по футболу, который стартует в России менее чем через неделю. Осталось понять, как это нововведение изменит футбол. Не получится ли так, что судьба чемпионата мира будет решаться не на поле «Лужников», а в комнате без окон где-то за МКАДом.