«Алые паруса» как воплощение мечты

Апокрифический трансерфинг Вадима Зеланда, научные молитвы Джозефа Мерфи, язык интуиции и синхронности Джо Диспенза, законы подсознания Джона Кехо и прочие широко разрекламированные техники исполнения желаний… Однако если разобраться, то все это, — заумный пересказ одной простой методики, опубликованной в 1923 году русским писателем Александром Грином

Предсказание

Внимательный читатель помнит, что юная Ассоль прекрасно умела пользоваться тем, что называется в разных скучных книжках «визуализацией».

— Ты откуда приехал, капитан? — важно спросила Ассоль воображенное лицо и, отвечая сама себе, сказала:

— Я приехал… приехал… приехал я из Китая.

Девочка представляла свой идеал и вела с ним воображаемые беседы, кокетничала и сердилась, если тот отвечал невпопад. Ассоль пускала свой кораблик по ручьям, и, зажмуривая глаза, переносила его в реальный морской пейзаж вблизи Каперны. Это почти то же самое, что нарисовать «карту желаний». Современные технологи советуют, чтоб все было по фэншуй. Это когда в левом секторе большого листа — богатство (и туда вы вклеиваете изображения денег, дорогого автомобиля и так далее) в правом — любовь (целующиеся парочки, свадебный кортеж и прочие картинки, иллюстрирующие ваше представление о любви), в нижнем левом — путешествия, ну и прочее. Ассоль не была столь информирована, поэтому ее «карту желаний» занимал один-единственный предмет — корабль с алыми парусами. И, как мы помним, получив этот корабль, она получила в придачу и любовь капитана, и его богатство, и путешествия.

Мечта Грэя возникла не на пустом месте. Наш прекрасный принц однажды увидел картину, изображающую корабль. Должно было пройти немало лет, чтобы изображение превратилось в трехмачтовый галиот «Секрет» водоизмещением в 260 тонн. Потому что просто мечтать недостаточно, прозрачно намекает нам Грин. По пути к своей цели отважный Грэй не только медитировал, а несколько лет натирал кровавые мозоли, учась вязать морские узлы. То есть вышел, как сказали бы сейчас, «из зоны комфорта», стал капитаном и купил 2 тысячи метров алого шелка.

Граффити на брандмауэре в Санкт-Петербурге Фото: infosila.ee И все-таки краеугольный камень «алопарусной» техники исполнения желания — вера. Вопреки трудностям и насмешкам. Не взирая на разочарования и страдания. Ассоль надо было просто поверить сказочнику Эглю.

— Однажды утром в морской дали под солнцем сверкнет алый парус.

Эта фраза — самая универсальная «аффирмация» на свете. Под алым парусом каждый может представить самое сокровенное: диплом престижного вуза, должность в крупной компании или внезапный интерес к тебе Марка Цукерберга … Стоп! Последний пункт не годится, потому что конкретно этот принц занят и счастлив с другой. Мечта Ассоль об алых парусах потому и сбылась, что не могла навредить ни одному человеку на свете, хоть и заставляла ее односельчан считать девчонку чокнутой. Современные технологи выразились бы так: желание должно быть экологичным.

Впрочем, жизнь не стоит на месте. И нынешние «грины» подсказывают: желательно указывать конкретные сроки. Также не повредит и уточнение обстоятельств. Не «однажды утром», а, например, так: «В ночь с 23 на 24 июня 2018 года, на празднике петербургских выпускников „Алые паруса“ я встречу свою самую большую любовь».

Рассвет и лунный свет

Знаете ли вы, что в технике исполнения желания важно не только «как», но и «когда». И тут нас интересует не столько гриновский «рассвет», сколько вполне реальный «лунный свет». Потому что каждому дню соответствуют свои лунные сутки. Астрологи утверждают, что в месяце есть только три дня, когда загаданное вами желание имеет шансы осуществиться. Это 1-е, 7-е и 11-е лунные сутки, причем последние — самые эффективные. Однако не все так просто, существует много «если» и «но». «Луна без курса» или «холостая луна», «ретроградный Меркурий», новолуния, полнолуния и прочие напасти, когда все идет наперекосяк, а любой прогресс увязает в болоте. О, коварная природа! Она делает все для усложнения нашего пути. Может так и надо? Радость обладания сильнее, когда ты добиваешься чего-то долго и упорно. Главное при этом не отчаиваться.

Магический реализм художника Роба Гонсалвеса Фото: museum-design.ru Хитрые индусы пошли еще дальше. Они отводят всего один день в году, когда мечты превращаются в явь. И называется он «Акшая Тритья». Именно один раз в году случается соединение таких аспектов, как: растущая луна, 3-и лунные сутки, Солнце в Овне, Луна в Тельце, а день недели — среда. В этом году Акшая Тритья выпал на 18 апреля, в следующем он случится 7 мая. Но мы ведь не индусы, правда? Мы должны использовать каждый предоставленный шанс. Так вот, ближайший день, когда планеты выстраиваются в нужном нам порядке, не пряча в своем космическом кармане тайную «фигу», это 23 июня 2018 года. Потому что:

23 июня, в 15.57 начинаются 11-е лунные сутки (Луна в Скорпионе) — идеальные для загадывания сокровенных желаний. «Луна без курса», период которой начнется в 17.00 следующего дня, уже нечего не в состоянии будет испортить в судьбе выпускников, отсыпающихся после сказочно проведенного праздника «Алые паруса». А вы думали, что организаторы такого серьезного мероприятия в лунный календарь не заглядывают?

«Луна в Скорпионе» в переводе с языка астрологов означает страсть и, вместе с тем, основательность. Так что в случае, если вам понравилась девушка (юноша), не забудьте сразу же спросить ее (его) телефон, вместо того, чтобы потом забрасывать социальные сети криками о помощи: «Я полюбил ее с первого взгляда, но она внезапно исчезла в толпе». Но, если, вдруг, до этого дойдет, то, наверное, эффективнее будет искать упущенную мечту на официальных страницах «Алых парусов» в Facebook, Instagram и ВКонтакте.

Игра в ассоциацию

Ничего не понимающие в технике исполнения желаний жители Каперны дразнили Ассоль «корабельной», даже не догадываясь, как сильно участвуют в осуществлении ее мечты. Магия незримого носится в воздухе, пока не привяжется к каким-то конкретным вещам: чисто отдраенной палубе галиота «Секрет», двум тысячам метрам алого шелка или бочке старого вина, которую Грэй должен был выпить, когда будет «в раю». «Камни благодарности», «пирамиды карьеры» и «шары мечты» — не дурацкие выдумки. Просто наши легковесные как птичьи перышки желания надо прицепить на крючки конкретных эмоций и ощущений, чтоб не улетели. Так устроен человеческий мозг. Чувствуем запах пирожков с брусникой — вспоминаем детство, вертим колечко с бирюзой на пальце — думаем о море или чьих-то голубых глазах. Любой специалист по НЛП скажет вам, что это техника «якорения». «Якоря» Ассоль не позволили ей отказаться от Мечты.

Праздник петербургских выпускников «Алые паруса» Фото: архив Пятого канала

Создатели праздника «Алые паруса» 50 лет назад реализовали книжное предсказание сказочника Эгля. А те, кто после временного забвения возрождал его в 2005-м, — Акционерный Банк «РОССИЯ» и его партнеры, — сделали еще больше: воплотили мечты сотен тысяч выпускников в жизнь! Благодаря организаторам, подарившим волшебной феерии вторую жизнь, у мира есть новый ассоциативный ряд: Петербург — праздник выпускников «Алые паруса» — парусник в акватории Невы — осуществленная Мечта.

Праздник петербургских выпускников «Алые паруса» Фото: архив Пятого канала

И то, что корабль не «Секрет», а «Tre Kronor», совершенно никому не мешает думать о своих сокровенных желаниях, когда алые паруса появляются в пролете Троицкого моста. Тысячи людей, собравшихся на петербургских набережных, чтобы полюбоваться на это чудо, — в восхищении. И коллективный позитивный разряд работает над осуществлением индивидуальной мечты каждого. Это не магия, — скорее физика. Проверено временем, доказано «Алыми парусами».

Елена Достовалова