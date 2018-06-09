Мечта сбывается — юный певец из Петербурга выступит на «Алых парусах»

Несмотря на свой юный возраст, Гриша Туркин уже известен широкой публике. Телезрители помнят его по участию в крупном телевизионном вокальном конкурсе. На этот раз талантливому мальчику предстоит принимать участие не в конкурсных баталиях, а выступать перед выпускниками школ на их главном празднике — «Алые паруса». Это грандиозное мероприятие уже много лет проходит под эгидой банка «Россия» , который придает большое значение празднику, помогая сделать его самым запоминающимся торжеством, для ребят, вступающих во взрослую жизнь.

Год назад Гриша уже был на «Алых парусах» вместе со старшим братом, который как раз был выпускником. Юный певец отмечает, что тогда ему больше всего запомнился главный символ праздника — корабль с алыми парусами. Что касается своего выступления на нынешнем торжестве, то Григорий не скрывает своих эмоций. По его словам, он давно мечтал выступить на сцене перед выпускниками.

— Недавно я узнал, что скоро 50 лет празднику «Алые паруса». И что первым его организовал Дворец пионеров имени Жданова, в котором я сейчас занимаюсь, — говорит Григорий.

По словам артиста, его преподаватель, узнав о грядущем выступлении своего ученика, очень обрадовался за него и напутствовал добрым словом. Правда, каким именно, Григорий не уточняет.

Праздник выпускников «Алые паруса» состоится в Петербурге в субботу, 23 июня. Впервые праздник был проведен 50 лет назад в июне 1968 года. Но традиция прервалась спустя 11 лет. После длительного перерыва, в 2005 году, праздник, по инициативе банка «Россия» получил второе рождение. Вот уже который год подряд тендер на организацию феерии и проведение трансляции выигрывает Пятый канал. Вот и сейчас огромная команда трудится над тем, чтобы «Алые паруса» 2018 года запомнился всем и каждому.

Ранее другой юный участник праздника и звезда шоу «Голос», 12-летний Рутгер Гарехт, рассказал, какую песню он споет на «Алых парусах», как это будет и какие сюрпризы ждут зрителей на празднике.

Зрители Пятого увидят трансляцию «Алых парусов» в прямом эфире.