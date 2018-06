Похорошевшая Кайли Миноуг гуляет по Лондону как невеста

50-летняя певицу Кайли Миноуг пережила сложные отношения с актёром Джошуа Сассом, но теперь она счастлива. Это нельзя не заметить.

Папарацци поймали исполнительницу во время прогулки по Лондону. Миноуг надела белое платье, очки с розовыми стеклами и золотистые босоножки. А пышный букет орхидей в её руках сделал из знаменитости невесту. ? • @kylieminogue in London yesterday?

A post shared by Kylie World (@kylie_world) on Jun 9, 2018 at 9:27am PDT Ранее Кайли заподозрили в романе с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.

Сама артистка слухи не подтверждает, но фотографии с бойфрендом выкладывает, делая всё возможное, чтобы его личность установить было непросто.