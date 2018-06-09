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Похорошевшая Кайли Миноуг гуляет по Лондону как невеста
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Похорошевшая Кайли Миноуг гуляет по Лондону как невеста 

Журнал ОК! 1 час назад
50-летняя певицу Кайли Миноуг пережила сложные отношения с актёром Джошуа Сассом, но теперь она счастлива. Это нельзя не заметить.
Папарацци поймали исполнительницу во время прогулки по Лондону. Миноуг надела белое платье, очки с розовыми стеклами и золотистые босоножки. А пышный букет орхидей в её руках сделал из знаменитости невесту. ? • @kylieminogue in London yesterday?
A post shared by Kylie World (@kylie_world) on  Jun 9, 2018 at 9:27am PDT  Ранее Кайли заподозрили в романе с креативным директором британского журнала GQ Полом Соломонсом.
Сама артистка слухи не подтверждает, но фотографии с бойфрендом выкладывает, делая всё возможное, чтобы его личность установить было непросто.
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Женский форум
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