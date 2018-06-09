Брук Шилдс рассказала, каково ей было жить с матерью-алкоголичкой

Брук Шилдс за свою карьеру десятки раз становилась девушкой с обложки, она позировала для известных брендов. Сложно поверить, что у супремодели могли быть проблемы с самооценкой. В интервью американскому изданию она призналась, что ей пришлось в детстве непросто и детские травмы до сих пор дают о себе знать.

"Моя мать напивалась и говорила: «Почему бы тебе не убрать свою жирную задницу?!» В итоге я всегда считала, что у меня толстая попа. В 15 лет снималась в купальниках и даже тогда не верила, что у меня подходящая для этого фигура. Я была девушкой с обложки, а не супермоделью. Фотографы снимали мое лицо, и называли меня «атлетичной», «неподходящей для подиума». Эти оценки проникли в сознание", — рассказала Брук в интервью изданию Net-a-Porter.