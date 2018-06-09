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Брук Шилдс рассказала, каково ей было жить с матерью-алкоголичкой
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Брук Шилдс рассказала, каково ей было жить с матерью-алкоголичкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Брук Шилдс за свою карьеру десятки раз становилась девушкой с обложки, она позировала для известных брендов. Сложно поверить, что у супремодели могли быть проблемы с самооценкой. В интервью американскому изданию она призналась, что ей пришлось в детстве непросто и детские травмы до сих пор дают о себе знать.
"Моя мать напивалась и говорила: «Почему бы тебе не убрать свою жирную задницу?!» В итоге я всегда считала, что у меня толстая попа. В 15 лет снималась в купальниках и даже тогда не верила, что у меня подходящая для этого фигура. Я была девушкой с обложки, а не супермоделью. Фотографы снимали мое лицо, и называли меня «атлетичной», «неподходящей для подиума». Эти оценки проникли в сознание", — рассказала Брук в интервью изданию Net-a-Porter.
В 32 года Шилдс вышла замуж за теннисиста Андреа Агасси. Она не скрывает, что это был брак не по любви, а по расчету. На тот момент Брук мечтала максимально сократить общение с матерью. Отношения продлились два года. В 2001 году Шилдс вышла замуж за сценариста Криса Хенчи, в браке с которым состоит до сих пор.
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