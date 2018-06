Приянка Чопра и Ник Джонас подогревают слухи о своём романе: видео

Слухи о романе актрисы Приянки Чопры и певца Ника Джоноса, который младше её на 10 лет, появились несколько недель назад. Артистов замечали на прогулках, бейсбольном матче, во время свидания на яхте и ужина в ресторане.

Теперь Чопра и Джонас попали в объективы фотокамер в аэропорту Джона Кеннеди , когда прилетели с Нью-Йорк. Знаменитости шли вместе, беседуя за стаканчиком кофе. Приянка выглядела как истинная леди в нежно-пудровом костюме, состоящем из кроп-топа, широких брюк с завышенной талией и жакета на пару тонов светлее. А Ник предпочёл casual-образ: футболка, зауженные брюки, джинсовая куртка, кепка и золотая цепь.

Priyanka & Nick arrive at JFK?

A post shared by Priyanka Chopra 24/7 (@epicpriyanka) on Jun 8, 2018 at 2:20pm PDT

A post shared by Priyanka Global (@priyanka_global) on Jun 8, 2018 at 11:36pm PDT Ранее Приянка и Ник дразнили подписчиков флиртом в комментариях к фотографиям друг друга.