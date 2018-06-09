Ещё
Пять хирургов обсуждали своих любимых пациентов. У этого парня был лучший ответ!
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пять хирургов обсуждали своих любимых пациентов. У этого парня был лучший ответ! 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пять хирургов обсуждают, кто из людей является лучшим пациентом.
Первый хирург говорит: «Я думаю, что бухгалтер на операционном столе — это лучше всего, потому что, когда вы вскрываете его, внутри все пронумеровано!’
Второй отвечает: „Да, но вы должны попробовать электриков! Все внутри них светится“.
Третий хирург говорит: „Нет, а я думаю, что библиотекари — это самые лучшие пациенты. Все, что внутри них — в алфавитном порядке“.
Четвертый хирург вмешивается: „Вы знаете, а я люблю строителей. Эти ребята всегда поймут, когда у вас в конце осталось несколько лишних частей, и когда работа занимает больше времени, чем вы обещали. “
Но пятый хирург переплюнул их всех, сказав: „Вы все ошибаетесь. Политиков легче всего оперировать. Там нет ни кишечника, ни сердца, ни позвоночника, а голова и задница — взаимозаменяемы“.
Карельские вести: последние новости
Она прибежала к врачу сообщить о больной матери. Но врач был шокирован тем, что произошло на следующий день! Поразительная история о том, как может отомстить женщина, защищающая своего ребенка История этой старушки по-настоящему впечатляет абсурдностью своей развязки
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Истинные лица знаменитостей
Заблестело: девушки украшают ягодицы и не только4
«Сердечко», «Капельки» и другие типы ягодиц4
Диброва показала идеальную фигуру в микрошортах
Знаменитости, которые избавились от беременности
Видео
00:51
Изуродованную Корикову утешают после съемок
Звёзды
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
05:22
Скрытые страхи, о которых молчат мужчины
Психология
11:37
Что ещё приготовили для вас маркетологи
Еда
00:56
Чехова: «Мужчины похотливо смотрели на мою грудь»
Звёзды
04:17
Звезды, которые запретили детям все
Звёзды Дети
01:00
Началова рассекретила богатого жениха
Звёзды
04:07
Секреты, которые не раскроет ни одна девушка
Психология
08:00
Истинные лица знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение