Пять хирургов обсуждали своих любимых пациентов. У этого парня был лучший ответ!

Пять хирургов обсуждают, кто из людей является лучшим пациентом.

Первый хирург говорит: «Я думаю, что бухгалтер на операционном столе — это лучше всего, потому что, когда вы вскрываете его, внутри все пронумеровано!’

Второй отвечает: „Да, но вы должны попробовать электриков! Все внутри них светится“.

Третий хирург говорит: „Нет, а я думаю, что библиотекари — это самые лучшие пациенты. Все, что внутри них — в алфавитном порядке“.

Четвертый хирург вмешивается: „Вы знаете, а я люблю строителей. Эти ребята всегда поймут, когда у вас в конце осталось несколько лишних частей, и когда работа занимает больше времени, чем вы обещали. “

Но пятый хирург переплюнул их всех, сказав: „Вы все ошибаетесь. Политиков легче всего оперировать. Там нет ни кишечника, ни сердца, ни позвоночника, а голова и задница — взаимозаменяемы“.